Скотт Паркер может стать главным тренером «Брюгге»

Бывший тренер «Фулхэма» и «Борнмута» Cкотт Паркер может возглавить «Брюгге», сообщает Het Nieuwsblad.

42-летний англичанин находится в списке претендентов на вакантное место после увольнения Карла Хуфкенса.

Клуб уже отказались возглавить бывший тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и тренер сборной Дании Каспер Юлманд.

Осенью «Брюгге» впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, в чемпионате команда занимает 4-е место, отставая от «Генка» на 12 очков.

Последним местом работы Паркера был «Борнмут». Он был отправлен в отставку после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:9 в 4-м туре АПЛ.