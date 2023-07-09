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Зарубежные

Сегодня, 08:44

Славен Билич возглавил саудовский «Аль-Фатех»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хорватский тренер Славен Билич возглавил саудовский клуб «Аль-Фатех», сообщает пресс-служба. Срок контракта 54-летнего специалиста не уточняется.

«Руководство клуба «Аль-Фатх» подписало контракт с Славеном Биличем, который возьмет на себя руководство первой командой в следующем сезоне, сменив грека Йоргоса Дониса», — говорится в заявлении клуба.

Последним местом работы Билича был «Уотфорд», откуда он был уволен в начале марта 2023 года. Ранее он также возглавлял «Бэйцзин Гоань», «Вест Бромвич», «Аль-Иттихад», «Локомотив», «Бешикташ» и сборную Хорватии.

Источник: ФК Аль-Фатх
Славен Билич
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