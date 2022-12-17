Суарес получил предложения от клубов из Мексики и МЛС

Нападающий Луис Суарес присоединится к новому клубу, как только откроется зимнее трансферное окно. Уругваец уже получил предложения от команд МЛС и мексиканской лиги, сообщает журналист Николо Скира.

«Интер Майами» заинтересован в услугах уругвайца. Еще одним трансферным направлением для 35-летнего Луиса Суареса может стать Мексика, а именно «Крус Асуль».

Контракт нападающего с «Насьоналем» рассчитан до конца 2022 года.

В текущем сезоне Суарес провел 16 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах.