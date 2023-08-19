В «Карабахе» сообщили о подписании контракта с Луневым

Генеральный менеджер «Карабаха» Асиф Аскеров сообщил о подписании соглашения с российским голкипером Андреем Луневым.

«Мы подписали контракт с Андреем Луневым по схеме 1+1. Сегодня он прошел медкомиссию. Мы считаем, что это сотрудничество будет успешным для обеих сторон», — приводит слова Аскерова Sport24.

31-летний россиянин перейдет в клуб в качестве свободного агента. Лунев выступал за «Байер» с лета 2021 до июня 2023 года. В общей сложности он провел за немецкий клуб 3 матча, в которых пропустил 4 мяча.