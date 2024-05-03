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Сегодня, 20:16

В «Урарту» объяснили травмой отсутствие Глушакова в команде

Руслан Минаев
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Спортивный директор «Урарту» Дмитрий Кудряшов прокомментировал информацию об отстранении из команды полузащитника Дениса Глушакова.

«У него повреждение икроножной мышцы. 30 апреля вечером Денис улетел в Москву и должен был сделать МРТ на днях.

Никакого конфликта нет и не было — Глушаков получил травму и полетел в Москву на восстановление. На данный момент у него надрыв мышцы, так что, думаю, он выпал на три недели минимум», — цитирует Кудряшова Sport24.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что хавбек поссорился с другим русскоязычным футболистом «Урарту» из-за «романтических взаимоотношений» Глушакова с женой этого игрока.

Глушаков выступает за «Урарту» с февраля 2024 года, он принял участие в 12 матчах команды и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Sport24
Денис Глушаков
Футбол
ФК Урарту
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