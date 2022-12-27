Венгерский журналист уверен, что «Ференцварош» не приобретет Дзюбу

Сегодня, 12:01
Венгерский журналист Nemzeti Sport Ласло Борсос оценил возможность перехода российских футболистов в «Ференцварош», главным тренером которого является российский специалист Станислав Черчесов.
«Сейчас вряд ли можно себе представить, что «Ференцварош» подпишет российского футболиста. Все из-за высоких финансовых запросов футболистов из РПЛ. Например, по этой причине мы не видим сейчас Дзюбу в Венгрии. Как бы мы не хотели дуэт Дзюба — Черчесов, российский нападающий слишком дорог для «Ференцвароша», — цитирует Борсоса Sport24.
В текущем сезоне впервые за 47 лет вышел «Ференцварош» в 1/8 финала лиги Европы.
34-летний Дзюба в начале ноября 2022 года расторг контракт с «Аданой Демирспор» и является свободным агентом. В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один гол.