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Сегодня, 12:55

Якубко считает, что проблемы Кокорина лежат не в футбольной плоскости

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий «Амкара» Мартин Якубко прокомментировал ситуацию с будущим Александра Кокорина.

«Помню Кокорина молодым футболистом, тогда он был очень хорош. На самом деле он и сейчас неплохой игрок, но его проблемы лежат в другой плоскости, не футбольной. Если бы у него был интерес, он бы смог добиться большего. Если же у него все получается в «Арисе» и его это устраивает, почему бы не остаться. Александр — уже довольно обеспеченный человек. Ему 32 года, у него было столько шансов показать себя», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра. Его команда впервые в своей истории стала чемпионом Кипра.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 29 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-problemy-kokorina-lezhat-ne-v-futbol-noj-ploskosti/
Александр Кокорин
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