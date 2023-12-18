«Арсенал» и «Реал» вернули себе лидерство, гол экс-динамовца поднял «Болонью» в топ-4 серии А

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: рекорд имени Эмери

«Брайтон» на «Эмирейтс» выглядел непривычно скромно. Даже по воротам долго не бил, сосредоточив усилия на сдерживании атак «Арсенала». Если в этом состоял замысел Роберто Де Дзерби — это было рискованно. Взять хотя бы момент, когда Сака все же нашел брешь в обороне и покатил мяч под себя мимо выключенного из эпизода голкипера. «Чайкам» повезло, что Габриэл Мартинелли пробил над перекладиной. С другой стороны, в мае «Брайтон» выдал здесь ударный отрезок после перерыва и нанес «канонирам» чувствительный удар (3:0).

Но в этот раз шансов у гостей практически не было, а самым действенным оружием стали угловые хозяев. После одного из них мяч в районе дальней штанги подкараулил открывший счет Габриэл Жезус. Другой корнер завершился тем, что мяч с линии вынес Данк. Что до игровых ситуаций, то «Брайтон» оставляли на плаву эффектные спасения Вербрюггена. Если бы гости набрали очки, это на две трети стало бы заслугой вратаря. Однако в концовке Гросс промахнулся из площади ворот, фактически поставив точку в серии «Брайтона» из 32 матчей АПЛ с забитыми мячами, тогда как разыгравшийся в последнее время Хаверц похоронил интригу. А вернувший себе лидерство «Арсенал» выдал лучшую за пять лет серию из тринадцати домашних матчей без поражений.

«Астон Вилла» после ярчайшего отрезка с победами на «Ман Сити» и «Арсеналом» сэкономила силы лидеров в Лиге конференций, но это не спасло бирмингемцев от сложностей в гостях у «Брентфорда». До 71-й минуты вилланы уступали, а перелом наметился после подачи Бэйли, которую на дальней штанге замкнул защитник Морено. Решающим же в очередной раз стал гол отличившегося при подаче углового Уоткинса. Его удар головой стал историческим, так как принес «Вилле» рекордную — 25-ю победу в английском чемпионате в календарном году. Эффект Эмери в чистом виде.

Испания: Анчелотти теряет Алабу

«Барселона» не без оснований жалуется на обилие травм, только у «Реала» ситуация не лучше. И в воскресенье у мадридцев случилась очередная потеря. Буквально на ровном месте. Алаба сам сзади атаковал соперника в центре поля и повредил колено. Судя по первой реакции и тому, что поле австриец покидал, опираясь на плечи представителей медицинского штаба, все очень серьезно. В итоге в игру экстренно пришлось вступать Начо, который сразу получил от Модрича капитанскую повязку.

А незадолго до этого Лука осчастливил другого одноклубника, исполнив изумительно тонкую подачу на голову Беллингему. У Карло Анчелотти есть кадровые проблемы, но нет проблем с игрой. А в воскресенье были хороши многие. И проводящий ярчайший сезон Родриго, у которого гол и передача Модричу, и забивший эффектный мяч Браим Диас. При скользком счете 2:1 хавбек классно развернул соперника в центре поля, после чего уже в штрафной издевательски разобрался с защитником.

Как минимум до завтрашнего матча «Жироны» сливочные воцарились на вершине таблицы. Да и в кадровом плане есть приятные новости. На последних минутах «Сантьяго Бернабеу» восторженно встретил выход на замену Тшуамени, который из-за травмы не играл с октябрьского класико против «Барселоны». Что касается впервые приехавшего в Мадрид бразильского вундеркинда Эндрика, то выигравший недавно свой второй чемпионский титул с «Палмейрасом» форвард приехал знакомиться с «Реалом». Играть за него он сможет только летом — после наступления совершеннолетия.

Италия: Леау оживил «Милан»

Стоило Рафаэлу Леау вернуться в строй после месячной паузы, и жизнь у «Милана» стала налаживаться. Сначала россонери после камбэка в Ньюкасле продлили свою европейскую кампанию за счет попадания в Лигу Европы. Теперь — одержали третью подряд победу на «Сан-Сиро» в серии А. В противостоянии с «Монцей» все началось с быстрого гола прорвавшегося к воротам Рейндерса, а незадолго до перерыва Леау осчастливил своей передачей 18-летнего Шимича. Юноша запомнит свой дебют в итальянском чемпионате на всю жизнь, ведь он вышел на замену из-за травмы Побеги.

И ведь было еще несколько крутых сейвов вратаря гостей, а удар Пулишича остановила перекладина. Но даже перейдя на игру по счету, команда Стефано Пиоли сумела довести дело до разгрома, когда после скидки Жиру цель поразил Окафор. Хотя еще одна ложка дегтя в миланской победе обнаружилась, так как автор третьего гола получил травму. Все замены к тому моменту были сделаны, поэтому доигрывать хозяевам пришлось в меньшинстве. Причем в отчасти необычном составе, где в обороне действовал 17-летний защитник Бартезаги.

Как правило, при таких результатах в заголовках можно прочитать о том, что проиграли «Рома» и персонально Жозе Моуринью. Все это понятно, но не совсем справедливо, потому что говорить нужно о «Болонье» и блестящей работе Тиагу Мотты. Возможно, глядя на его результаты, в Париже жалеют, что не рискнули довериться своему бывшему игроку, а решили сделать ставку на провалившегося в «ПСЖ» Кристофа Гальтье.

Бесспорно, нужно говорить о проблемах «Ромы», которая потеряла своих главных звезд — Дибалу и Лукаку. Только у «Болоньи» таких футболистов в принципе нет, но именно она сейчас занимает место в лигочемпионском квартете и идет по рекордному графику, выиграв схватку у прямого конкурента. За это красно-синие просто обязаны персонально поблагодарить Равалью, совершившего несколько ярких сейвов в ключевых моментах игры. Ну а важнейший первый гол на счету бывшего динамовца Моро, который здорово включился в атаку вторым темпом и расстрелял ворота после передачи Ндоя в центр штрафной.

«Интер» не упустил возможность увеличить отрыв от оступившегося «Ювентуса» до четырех очков и в очередной раз показал свой класс. Как ни старался переживающий непростой период «Лацио», нерадзурри хватило одной ошибки римлян, чтобы открыть счет. А Марушич неосторожной передачей в направлении своих ворот просто подарил 15-й гол лучшему снайперу чемпионата Лаутаро Мартинесу. Девять из них аргентинец забил в гостевых матчах, повторив свой личный сезонный рекорд. Ну а добила хозяев тонкая передача Бареллы, который вывел на завершающий удар Тюрама.

Германия: «Байер» и «Бавария» переписывают рекорды

Разгром «Баварии» пока выглядит для «Айнтрахта» аномалией. Примерно как случившаяся в РПЛ победа «Урала» над «Краснодаром». Франкфуртские «орлы» тоже явили откровение в игре с фаворитом, после чего только проигрывают. Впрочем, в данной игре нужно сделать поправку на то, что соперником была лучшая команда Германии нынешнего сезона. Как по результату, так и по качеству игры.

Хотите соло Бонифаса с ударом на исполнение — пожалуйста. Захотелось чего-то трудового — вот вам добивание Фримпонга. А если соскучились по номерам для эстетов — вам к главному немецкому таланту Вирцу, который умчался от защитников и изящно перебросил вратаря. Одновременно мощно и красиво «Байер» укрепил лидерство, а также повторил немецкий рекорд «Гамбурга» 1982 года. Команда Хаби Алонсо не проигрывает со старта сезона уже 24 матча.

«Бавария», впрочем, старается не отставать, разгромив команду-открытие нынешнего сезона, заслуженно занимающую место в топ-4. Первая же атака — и Сане вывел на пустые ворота Кейна. И если в этом эпизоде обиженный на мюнхенцев Нюбель сыграл не лучшим образом, то в дальнейшем голкипер швабов выдал несколько крутых спасений. А еще дважды до перерыва гостей спасал обнаруживавший нарушения правил при взятии ворот ВАР. Правда, это не помогло избежать крупного поражения, а Кейн довел свой лицевой счет до 20 мячей всего за пятнадцать матчей! Такой скорострельности в свой первый сезон в бундеслиге не демонстрировал никто. Даже Холанну с его феноменальной результативностью потребовалось 22 игры, и норвежец тогда не смог повторить достижение великого Уве Зеелера. А Кейн пришел, увидел и переписал книгу рекордов. Причем в воскресной игре англичанин помог «Баварии» повторить свое же великое достижение — как и в период с 1970 по 1974 год она забивает на протяжении 64 домашних матчей.

Франция: гола Мбаппе не хватило

В 100-м матче Хакими в лиге 1 решающим мог оказаться пенальти, реализованный лучшим парижским другом марокканца Мбаппе. Это, естественно, забавное совпадение, но вполне себе ожидаемое. Дело в том, что «Лилль» — самый любимый соперник Килиана наряду с «Монпелье». В играх с этими командами форвард набрал по 17 результативных баллов. В случае с занимающими пятое место «догами» — это 11 мячей и 6 передач. Нужно было бить рекорд, потому что для победы этого не хватило, так как на четвертой добавленной минуте хозяев спас Дэвид. Соответственно, отрыв «ПСЖ» от второго места вырос до пяти очков. Вместе с тем «Лилль» всего на один балл приблизился к тройке лидеров, включая «Монако», а еще позволил подобраться к себе вплотную набравшим ход «Марселю» и «Лансу». В отряде претендентов на попадание в Лигу чемпионов очень жарко.

Статистика дня

2-м после Роберто Фирмино бразильцем, сделавшим ассистентский хет-трик в АПЛ, стал полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета.

4 победы одержал в декабре «Марсель». Столько же, сколько с мая по ноябрь.

47 мячей в гостевых матчах голландского чемпионата за календарный год впервые забил «Фейеноорд».

59 мячей забил в АПЛ нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус и не потерпел при этом ни одного поражения (+54=5).

120 мячей забил за ПСВ нападающий Люк де Йонг, который теперь делит второе место в списке лучших снайперов клуба с блиставшим в середине прошлого века Коэном Дилленом. А вне конкуренции с 308 голами Вилли ван ден Кейлен.

150 матчей за «Бенфику» сыграл защитник Отаменди. Аргентинец в четырех играх от другого юбилея — 600 встреч на клубном уровне.

200 (122+78) результативных баллов заработал в серии А нападающий «Сассуоло» Берарди. С момента его дебюта более эффективен в атаке был только Иммобиле (236 очков).