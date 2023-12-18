Настоящий чемпионат мира. В ФИФА рассказали детали о новом клубном ЧМ

Жуть для футболистов, интересно для болельщиков.

Футбольные чиновники в последние годы ударились в эксперименты. Они перенесли чемпионат мира с лета на зиму (пока это разовая акция), придумали Лигу наций, ввели Лигу конференций, изменили традиционный формат Лиги чемпионов на пока загадочную швейцарскую систему. Теперь очередь дошла и до клубного чемпионата мира.

КЧМ, говоря откровенно, турнир сомнительный. Идея сводить лучшие клубы каждого континента благая, но на деле пока особо никого не возбуждает. Это подтверждает статистика: за 19 лет в современном формате клубными чемпионами мира 15 раз становились представители Европы, четыре раза — Бразилии; африканцы, азиаты и команды из Океании или Центральной Америки шесть раз на всех добирались до финала.

Так как для большинства европейских зрителей турнир начинался с полуфинала (туда автоматом попадают победители ЛЧ), а итог обычно предсказуем, никакого интереса КЧМ не вызывал. Хотя там даже раунд плей-офф есть, где чемпион Океании играет с командой-хозяйкой, — правда, вряд ли многие об этом знают... Чиновники решили исправить ситуацию.

Не косметическая реформа

Улучшить репутацию шестого трофея решили радикально. В июне ФИФА представила проект — теперь турнир действительно можно назвать чемпионатом мира, размах соответствует. Судите сами:

— 32 команды вместо семи: 12 из Европы, шесть из Южной Америки, по четыре из Африки, Азии и Центральной Америки, одна — из Океании.

— Восемь групп по четыре команды.

— Две команды из каждой группы выходят в плей-офф, там играют по одному матчу.

Кубок клубного чемпионата мира. Фото Global Look Press

— Игры за третье место не будет.

— Время проведения — месяц.

17 декабря стало известно, что первый турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Также были подтверждены ранее анонсированные изменения.

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал предстоящий турнир вершиной мужского клубного футбола, и он, возможно, прав. Шансы посоревноваться с Лигой чемпионов действительно есть, звучит все довольно круто. Правда, повод насторожиться тоже имеется.

Футболисты бьют тревогу

Матчей в последние годы становится больше, но футболисты не превращаются в роботов. После зимнего чемпионата мира резко выросло количество травм у футболистов, и пусть далеко не все из них можно увязать с новыми нагрузками, влияние точно есть. Вот что летом говорил Пеп Гвардиола, потеряв Де Брейне:

«Нас заставляют ехать в Азию, в США, где нам устраивают по-настоящему интенсивные матчи. А игроки травмируются, они будут продолжать травмироваться, ведь шоу должно продолжаться! Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? И если Милитао не будет, тогда за него выйдет кто-то другой, а если Кевина не будет, тогда и его кто-то заменит. Мы проиграем эту битву, если игроки не постоят за себя и не скажут: «Мы не будем играть».

Новый супертурнир увеличит и без того раздутое количество матчей. А значит, психологически и физически игроки будут страдать еще больше. Об этом забили тревогу в Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов — сразу же, как узнали о решении ФИФА.

Игроки «Челси» после победы в клубном чемпионате мира-2021. Фото Global Look Press

В FIFPro (упрощенное название конторы из абзаца выше) очень недовольны: «Принятое сегодня решение демонстрирует отсутствие заботы о здоровье игроков, а также пренебрежение к их личной жизни. Расширение соревнований приведет к сокращению времени на отдых и восстановление этих футболистов. Чрезвычайные психологические и физические нагрузки — главная проблема игроков, они приводят к истощению, физическим травмам, психическим расстройствам, снижению результативности и риску для продолжительности карьеры. Футболисты неоднократно высказывали свои опасения по поводу растущих нагрузок».

В конце специального заявления FIFPro обвиняет ФИФА в том, что чиновники пообещали придумать меры безопасности еще в марте 2023-го, но ничего не сделали — а напоминания об этом игнорируют. «В срочном порядке FIFPro призывает ФИФА содействовать обсуждению со всеми заинтересованными сторонами футбола введения базового набора правил по охране здоровья и безопасности игроков для обеспечения благосостояния профессиональных футболистов», — сказано на сайте организации.

Идеальный футболист в год проведения КЧМ может сыграть 80 матчей. Это на 10% больше допустимой нормы, а если наложить сюда еще чемпионаты мира и континентов... Опасения профсоюза объяснимы.

ФИФА + США = ?

Футбольные чиновники полюбили Соединенные Штаты — это уже третий турнир, который за последние годы получили американцы. В 2024 году они примут Копа Америка, в 2025-м — клубный чемпионат мира, в 2026-м — чемпионат мира.

Только за КЧМ в ФИФА ожидают получить около 11 миллиардов долларов. Событие выгодное — а значит, необратимое. Клубам остается только подстраиваться.