Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 08:30

Настоящий чемпионат мира. В ФИФА рассказали детали о новом клубном ЧМ

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Мадридский «Реал» выигрывал клубный чемпионат мира в 2023 году.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Жуть для футболистов, интересно для болельщиков.

Футбольные чиновники в последние годы ударились в эксперименты. Они перенесли чемпионат мира с лета на зиму (пока это разовая акция), придумали Лигу наций, ввели Лигу конференций, изменили традиционный формат Лиги чемпионов на пока загадочную швейцарскую систему. Теперь очередь дошла и до клубного чемпионата мира.

КЧМ, говоря откровенно, турнир сомнительный. Идея сводить лучшие клубы каждого континента благая, но на деле пока особо никого не возбуждает. Это подтверждает статистика: за 19 лет в современном формате клубными чемпионами мира 15 раз становились представители Европы, четыре раза — Бразилии; африканцы, азиаты и команды из Океании или Центральной Америки шесть раз на всех добирались до финала.

Так как для большинства европейских зрителей турнир начинался с полуфинала (туда автоматом попадают победители ЛЧ), а итог обычно предсказуем, никакого интереса КЧМ не вызывал. Хотя там даже раунд плей-офф есть, где чемпион Океании играет с командой-хозяйкой, — правда, вряд ли многие об этом знают... Чиновники решили исправить ситуацию.

Кубок Лиги чемпионов. Лига чемпионов попрощалась с привычным групповым этапом. Он изжил себя, а реформы назрели

Не косметическая реформа

Улучшить репутацию шестого трофея решили радикально. В июне ФИФА представила проект — теперь турнир действительно можно назвать чемпионатом мира, размах соответствует. Судите сами:

— 32 команды вместо семи: 12 из Европы, шесть из Южной Америки, по четыре из Африки, Азии и Центральной Америки, одна — из Океании.

— Восемь групп по четыре команды.

— Две команды из каждой группы выходят в плей-офф, там играют по одному матчу.

Кубок клубного чемпионата мира.
Фото Global Look Press

— Игры за третье место не будет.

— Время проведения — месяц.

17 декабря стало известно, что первый турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Также были подтверждены ранее анонсированные изменения.

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал предстоящий турнир вершиной мужского клубного футбола, и он, возможно, прав. Шансы посоревноваться с Лигой чемпионов действительно есть, звучит все довольно круто. Правда, повод насторожиться тоже имеется.

Кубок чемпионата мира по&nbsp;футболу. ФИФА утвердила революционную формулу ЧМ-2026. 48 команд, 12 групп, 104 матча

Футболисты бьют тревогу

Матчей в последние годы становится больше, но футболисты не превращаются в роботов. После зимнего чемпионата мира резко выросло количество травм у футболистов, и пусть далеко не все из них можно увязать с новыми нагрузками, влияние точно есть. Вот что летом говорил Пеп Гвардиола, потеряв Де Брейне:

«Нас заставляют ехать в Азию, в США, где нам устраивают по-настоящему интенсивные матчи. А игроки травмируются, они будут продолжать травмироваться, ведь шоу должно продолжаться! Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? И если Милитао не будет, тогда за него выйдет кто-то другой, а если Кевина не будет, тогда и его кто-то заменит. Мы проиграем эту битву, если игроки не постоят за себя и не скажут: «Мы не будем играть».

Новый супертурнир увеличит и без того раздутое количество матчей. А значит, психологически и физически игроки будут страдать еще больше. Об этом забили тревогу в Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов — сразу же, как узнали о решении ФИФА.

Игроки «Челси» после победы в клубном чемпионате мира-2021.
Фото Global Look Press

В FIFPro (упрощенное название конторы из абзаца выше) очень недовольны: «Принятое сегодня решение демонстрирует отсутствие заботы о здоровье игроков, а также пренебрежение к их личной жизни. Расширение соревнований приведет к сокращению времени на отдых и восстановление этих футболистов. Чрезвычайные психологические и физические нагрузки — главная проблема игроков, они приводят к истощению, физическим травмам, психическим расстройствам, снижению результативности и риску для продолжительности карьеры. Футболисты неоднократно высказывали свои опасения по поводу растущих нагрузок».

В конце специального заявления FIFPro обвиняет ФИФА в том, что чиновники пообещали придумать меры безопасности еще в марте 2023-го, но ничего не сделали — а напоминания об этом игнорируют. «В срочном порядке FIFPro призывает ФИФА содействовать обсуждению со всеми заинтересованными сторонами футбола введения базового набора правил по охране здоровья и безопасности игроков для обеспечения благосостояния профессиональных футболистов», — сказано на сайте организации.

Идеальный футболист в год проведения КЧМ может сыграть 80 матчей. Это на 10% больше допустимой нормы, а если наложить сюда еще чемпионаты мира и континентов... Опасения профсоюза объяснимы.

Кубок чемпионата мира. На ЧМ-2026 сыграют 48 команд. Зачем так много и каким будет формат?

ФИФА + США = ?

Футбольные чиновники полюбили Соединенные Штаты — это уже третий турнир, который за последние годы получили американцы. В 2024 году они примут Копа Америка, в 2025-м — клубный чемпионат мира, в 2026-м — чемпионат мира.

Только за КЧМ в ФИФА ожидают получить около 11 миллиардов долларов. Событие выгодное — а значит, необратимое. Клубам остается только подстраиваться.

Футбол
18
Обсудить
Читайте также
Костомаров подробно рассказал о болезни и жизни после ампутации
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане Б при прекращении помощи Запада
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Арсенал» и «Реал» вернули себе лидерство, гол экс-динамовца поднял «Болонью» в топ-4 серии А