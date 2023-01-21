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Сегодня, 23:15

Унылый «Ливерпуль» оставил Клоппа без победы в юбилейном матче, «Наполи» справился без Хвичи, Депай дебютировал в «Атлетико»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Юрген Клопп (слева) и Эндрю Робертсон.
Фото Reuters
Кепа Аррисабалага.
Фото Reuters
Мемфис Депай.
Фото Reuters
1/3
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Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: субботняя засуха

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
21 янв, 15:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:0
Челси

Яркая афиша потускнела из-за результатов «Ливерпуля» и «Челси» в нынешнем сезоне, и в прошлый уик-энд каких только мемов не родил интернет в преддверии встречи на «Энфилде». Однако в середине недели неудачники сезона немного поправили себе настроение. Красные по итогам переигровки с «Вулверхэмптоном» продлили свою кубковую кампанию, а лондонцы в отложенном матче чемпионата с «Кристал Пэлас» и вовсе одержали первую победу с начала календарного года.

«Челси» в итоге стартовал мощнее, однако быстрый гол при подаче углового не засчитали, потому что в офсайде оказались как попавший в штангу Тиагу Силва, так и отличившийся на добивании Хаверц. Когда же еще один стандарт завершился ударом Бадиашиля в противоход Алиссону, голкипер выдал сейв для хит-парадов даже не тура, а всего сезона.

Только после этого уже ближе к перерыву унылый в атаке «Ливерпуль» начал просыпаться. Зачастую не хватало только точности, как в эпизодах с участием активного Салаха. Но все же это не было так остро, как у дебютировавшего в составе «Челси» Мудрика, который в штрафной эффектно обвел двух оппонентов и попал в сетку с внешней стороны. Сравниться с ним — да и то с оговорками — мог Гакпо, лишь размявший Кепу из хорошей позиции.

Кепа Аррисабалага. Фото Reuters
Кепа Аррисабалага.
Фото Reuters

Игравший на правом фланге ливерпульской обороны Милнер не справлялся с новичком синих, получив карточку за грубый фол и упустив своего оппонента в районе дальней штанги. Юргену Клоппу для понимания очевидного хватило нескольких минут, и в бой был брошен хоть и не всегда надежный, но быстрый Александр-Арнолд. Стало чуть спокойнее, а если бы оказавшийся в чужой штрафной защитник не запустил мяч выше ворот, решение тренера оказалось бы ключевым. Однако случился промах, и Клопп в своем 1000-м матче в карьере довольствовался ничьей, не устроившей ни его, ни Грэма Поттера. К тому же лазарет «Челси» пополнил получивший травму Чалоба.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
21 янв, 20:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
0:0
Ньюкасл Юнайтед

«Ливерпулю» и «Челси» остается лишь завидовать «Ньюкаслу». Но только не в этот день, потому что «сороки» тоже не смогли порадовать забитыми мячами. Это, кстати, проблема. Если выстроенная Эдди Хау оборона — лучшая в АПЛ, то голы даются команде с большим трудом. С 31 декабря «Ньюкасл» провел в чемпионате четыре матча, три из которых завершились нулевыми ничьими. Конечно, на данном отрезке можно гордиться остановленной атакой «Арсенала», только все могло быть печальнее, если бы в прошлом туре на последних минутах Исак не забил «Фулхэму». С другой стороны, отрыв от идущего пятым «Тоттенхэма» все равно увеличился. Да и «Кристал Пэлас» не так прост — тремя днями ранее он остановил победную серию «МЮ».

Италия: реабилитация после кубкового фиаско

Италия. Серия А. 19-й тур
21 янв, 20:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
0:2
Наполи

«Наполи» за несколько дней пережил полный спектр эмоций. От абсолютного восторга по случаю разгрома «Ювентуса» до кубкового шока после проигрыша главному аутсайдеру серии А «Кремонезе». Неприятной для неаполитанцев новостью стала и болезнь оставшегося дома Кварацхелии. Без него неаполитанцы долго не могли поставить в тупик соперника, который на неделе сначала уволил, но через пару дней вернул на пост главного тренера Давиде Николу.

Гол Осимхена отменили из-за офсайда, и только в добавленное к первому тайму время у лидера обнаружился новый герой в лице Ди Лоренцо. Этот защитник еще не забивал в текущем сезоне, а тут прекрасно разобрался в эпизоде после прохода Замбо Ангисса. От такого удара «Салернитана» за перерыв так и не оправилась, и вторая половина началась с успеха все же поразившего цель по правилам Осимхена. На этом, по сути, все и закончилось. Команда Лучано Спаллетти взяла свое и в следующем туре ждет в гости «Рому».

Испания: баски догнали «Реал»

Испания. Лига 1. 18-й тур
21 янв, 16:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
0:2
Реал Сосьедад

Субботнюю гонку претендентов на попадание в Лигу чемпионов открыл «Реал Сосьедад», и баски сделали то, что и должны были. Во-первых, сравнялись с мадридским «Реалом», который, впрочем, имеет в запасе два матча. Во-вторых, что более важно, продолжает держать на дистанции своих преследователей. Персонально по итогам этой встречи стоит отметить норвежского форварда Серлота, который забил в пятом туре подряд. Столько же длится и победная серия команды из Сан-Себастьяна.

Испания. Лига 1. 18-й тур
21 янв, 20:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:0
Вальядолид

Для «Атлетико» погоня за «Реалом Сосьедад» — второстепенная задача. Важнее закрепиться на четвертом месте, и задачу «матрасникам» облегчил «Бетис», который вслед за вылетом из Кубка Испании почти без шансов проиграл «Эспаньолу». Мадридцам оставалось выполнить свою часть работы, и они с этим справились, к середине первого тайма забив в ворота сражающегося за выживание соперника три мяча. Так мощно команда Диего Симеоне не начинала матчей ла лиги с 2017 года.

Первое взятие ворот за авторством Мораты получилось особенным во всех отношениях. Во-первых, эстеты должны были получить удовольствие от паса Гризманна пяткой и от того, как автор гола разобрался с защитником и вратарем. Во-вторых, Мората отметил юбилей, поразив ворота в ла лиге ровно 50 раз, причем его точные удары распределились поровну между «Атлетико» и родным «Реалом».

Мемфис Депай. Фото Reuters
Мемфис Депай.
Фото Reuters

После этого болельщикам красно-белых оставалось лишь дождаться дебюта Депая, который получил от Симеоне не так много времени, вступив в игру на 75-й минуте. Этого, впрочем, могло хватить для премьерного гола, однако голландцу помешал защитник, подстраховавший уже обыгранного вратаря.

Германия: «Айнтрахт» уже второй

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
21 янв, 17:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
6:0
Фрайбург

«Фрайбург» сохранил за собой второе место после пятничной ничьей «Лейпцига» с «Баварией», только на этом хорошие новости для команды Кристиана Штрайха закончились. В противостоянии с «Вольфсбургом», который поначалу мучительно привыкал к требованиям Нико Ковача, но потом превратился в претендента на попадание в еврокубки, счет был открыт уже на первой минуте. А к перерыву дубль датчанина Винна превратил вторую половину матча в формальность.

Правда, почувствовавшие вкус крови «волки» на этом не успокоились. Первую за восемь лет серию из пяти побед они увенчали разгромом, а «Фрайбург» при равном количестве очков с конкурентами из-за резко ухудшившейся разности мячей опустился на четвертое место. Уже завтра к нему может приблизиться дортмундская «Боруссия».

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
21 янв, 17:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
3:1
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
21 янв, 17:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
3:0
Шальке-04


Выдав неудачный отрезок перед двухмесячной паузой в чемпионате, «Унион» на сборах выиграл все контрольные матчи. Перенести эти результаты на официальные встречи удалось не без труда, и сначала все было непросто. Подвел берлинцев Сьебатшу, который, исполняя пенальти, попал в штангу. Зато форварда «Хоффенхайма» Бебу можно смело назвать везунчиком, ведь это контакт мяча с его выставленной вверх рукой стал причиной назначения пенальти.

Плохим помощником обороне его теперь не назовут, да и как можно критиковать того, кто в концовке первого тайма завершил образцовую контратаку ударом в ближний угол?! Только для победы этого оказалось недостаточно, потому что у «деревенских» не нашлось аргументов против безумного характера «Униона» и его стандартных положений. Два угловых, два удара головой защитника Дуки, и столичная команда не отпустила в отрыв «Айнтрахт» и, обойдя «Фрайбург», поднялась на третье место.

А успех франкфуртским «орлам» в противостоянии с безнадежным аутсайдером «Шальке» принесла игра Коло-Муани, которого многие смогли по-настоящему оценить во время ЧМ-2022. Ассистировавший Линдстрему француз сделал уже десятую результативную передачу в текущем чемпионате, для чего ему хватило пятнадцати матчей. Ничего подобного новичкам бундеслиги прежде не удавалось. В концовке занимающий теперь второе место «Айнтрахт» уже добивал «кобальтовых», которые не могут выиграть на выезде на протяжении 36 матчей и установили антирекорд чемпионата Германии.

Статистика дня
5 побед в первых семи матчах на посту главного тренера «Астон Виллы» одержал Унаи Эмери. Лучше начинал свою работу в Бирмингеме только Джон Грегори (6 выигрышей).
6-м датчанином, проведшим 100 матчей в ла лиге, стал нападающий «Эспаньола» Брейтуэйт.
6 лет не забивал в португальском чемпионате вернувшийся в «Бенфику» Гонсалу Гедеш.
7 мячей в одном матче «Кельн» забил впервые с 1983 года.
10 раз в 12 последних сезонах «Бавария» завершала первый круг лидером бундеслиги.
15 очков в 20 турах набрал «Эвертон». На данной отметке это худший результат со времен перехода английского футбола на трехочковую систему.
40 минут в среднем требуется 18-летнему нападающему «Брайтона» Фергюсону, чтобы забить либо отдать результативную передачу. Это лучший результат сезона в АПЛ.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Футбол
ФК Атлетико
ФК Вольфсбург
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Реал Сосьедад
ФК Унион Берлин
ФК Шальке
0
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