Рамос договорился до удаления, Дортмунд спас безумный матч с «Баварией», такой «Ювентус» не соперник для «Милана»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Холанн не останавливается

«Манчестер Сити» смял очередного соперника, а Холанн снова забил. Это звучит столь же банально, как новость о том, что сегодня была суббота. Хотя удивительно, что норвежец ограничился одним точным ударом, который выглядел, как добивание несчастного «Саутгемптона». При этом Холанн добрался до круглой отметки в 20 мячей с учетом всех турниров, а 15 голов в АПЛ — показатель лучшего снайпера команды по итогам прошлого сезона!

Игровой эпизод матча «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 4:0. Фото Reuters

Кроме того, его успех продемонстрировал простую истину: каким бы крутым игроком ты не был — без команды и поставленной игры ничего не получится. «Горожане» же перед завершающим ударом своего снайпера выдали самую длинную в этом чемпионате голевую атаку, вместившую 21 точную передачу. Ну а главный пас вечера отдал Де Брейне. Отдав результативную передачу на Фодена, бельгиец превзошел Давида Сильву и с 94 баллами стал лучшим ассистентом в истории «Сити».

Постепенно набирающий ход «Челси» также добился уверенной победы, разобравшись с «Вулверхэмптоном», который не побеждает на чужих полях уже девять матчей. Что интересно, с приходом Грэма Поттера у синих свою игру находят те, у кого был спад, или кто не блистал у Томаса Тухеля. Самый яркий пример — Пулишич, который был обижен на клуб, когда летом его отказались отпустить в аренду.

Кай Хаверц. Фото Global Look Press

Сейчас же американец постепенно оживает. Он заработал ассистентский балл в момент победной атаки против «Кристал Пэлас», а теперь забил сам после эффектной комбинации с Маунтом. У этого хавбека два результативных паса, и он тоже может сказать, что жизнь налаживается. Да и долгожданный успех Бройи, который в прошлом сезоне провел сильный сезон в «Саутгемптоне», показателен. Албанца в команде после аренды сохранил Тухель, но расцветает он уже при помощи магии Поттера.

«Брайтон» в первом матче после ухода главного тренера в «Челси» выдал безумные 3:3 на «Энфилде», а на дисциплинированный «Тоттенхэм» «чаек» уже не хватило. Тем более, у «шпор» в последнее время разыгрался Сон Хын Мин. Как раз кореец ассистировал открывшему счет Кейну. Да и забил Сон эффектно. И пусть гол отменили из-за офсайда, это не помешало «шпорам» отстоять позиции в первой тройке. Вдобавок ко всему Антонио Конте снова напомнил о своем прагматизме: он стал рекордсменом АПЛ, не проиграв ни одного из 53 матчей, где его команда вела в счете к перерыву (+49=4).

Испания: «Реал» вышел в лидеры

Если в Лиге чемпионов у «Атлетико» все сложно, и там мадридцы ничего не смогли сделать с «Брюгге», то в национальном чемпионате дела налаживаются. Победа над симпатичной «Жироной» — вторая подряд. Не факт, что команда Диего Симеоне сохранит место в квартете лидеров после воскресных матчей, но какой-никакой прогресс есть. В данном случае — благодаря Корреа, который во втором голевом эпизоде наказал неудачно выбившего мяч голкипера, а в первом замкнул подачу Гризманн. Француз теперь играет с первых минут, так как «Атлетико» с «Барселоной» согласовали сумму трансфера. Она сократилась с 40 миллионов евро до 20, и теперь форварду не нужно искусственно ограничивать игровое время.

Две предыдущих поездки «Реала» в пригород Мадрида обошлись без побед и забитых мячей (0:0, 0:1), но с одной из этих серий было покончено быстро. В тот момент, когда Эдер Милитао замкнул подачу Модрича с углового. Бразилец стабилен в том плане, что все пять мячей за сливочных забил головой, четыре раза отличившись при корнерах.

Развить успех мог помочь снос Винисиуса Жуниора в штрафной, однако пенальти отменили из-за вмешательства ВАР. Выяснилось, что в центральной зоне в начале своего сольного прохода бразилец упустил мяч в аут. Не повезло и его соотечественнику Родриго, чей гол отменили из-за офсайда, однако победе это не помешало. До завтрашней игры «Барселоны» команда Карло Анчелотти останется лидером.

Италия: нестареющий Джеко

Победа над «Барселоной» стала для «Интера» глотком свежего воздуха, и «нерадзурри» хватило сил еще и на неуступчивый «Сассуоло». Есть, впрочем, один нюанс. Черно-зеленые на «Сан-Сиро» могут и обыграть «Интер», как в прошлом сезоне, или выдать безумные 3:3, как два года назад. А вот на своем поле все меняется, и тут уже господствуют миланские гости. Их субботняя победа стала пятой подряд.

И даже если хозяева будут указывать на то, сколько опасных ударов отразил Онана, принципиально это ничего не меняет. Учитесь эффективности у Джеко, который знает, как оказывается в нужное время в нужном месте. А если есть мастерство, иногда нужно не лупить по мячу со всей силы. Хватит легкого элегантного касания, что помогло открыть счет. В итоге босниец не только забил 100 мячей в Серии А, но и в 36 лет и 205 дней стал автором самого «пожилого» дубля в истории «Интера», побив продержавшийся 17 лет рекорд Синиши Михайловича.

Если бы прогнозом на эту игру попросили поделиться неделю назад, фаворит казался очевидным. Однако потерявший несколько важных исполнителей «Милан», как выяснилось, не способен вытягивать все игры на своем уникальном характере. Лигочемпионские 0:3 от «Челси» это показали, тогда как «Ювентус», напротив, подал признаки жизни и после месячной паузы выиграл два матча подряд.

Вот только блеснувший в еврокубках Ди Мария все еще дисквалифицирован, и, возможно, тонких решений аргентинца и не хватило «старой синьоре», чтобы реализовать преимущество в первом тайме. «Милан» же постепенно выровнял игру, после чего Рафаэл Леау дважды попал в штангу, а счет открыл Томори. Этот защитник забивает по большим праздникам, но в Италии — исключительно в ворота «бьянконери».

Прошлый раз это случилось прошлой весной, когда команда Стефано Пиоли разгромила туринцев на их поле (3:0). Сейчас миланцы ограничилась двумя мячами, но их перевес после эффектного соло Браима Диаса уже не вызывал сомнений. Это и есть чемпионский уровень, а вот Массимилиано Аллегри все никак не приблизится к своему идеалу.

Германия: «Боруссия» избавляется от комплексов?

В последнее время немецкое класико потускнело в силу очевидного превосходства «Баварии». Да, сюжеты у некоторых матчей получались невероятными, однако восемь побед подряд с учетом всех турниров — более чем очевидный показатель. Впору было даже рассуждать о дортмундских комплексах, ведь «Боруссия» могла забить два быстрых гола усилиями Холанна, но все равно получала в ответ хет-трик от Левандовски.

Сейчас, когда поляк перебрался в «Барселону», некоторые видели в этом шанс «шмелей». Тем более, Мюллер все еще лечится, а Киммих после коронавируса получил от Юлиана Нагельсманна пока что один тайм. С другой стороны, без Ройса дортмундцам не хватает эффективности в больших матчах. Особенно, когда все решают эпизоды. В итоге с интервалом в несколько минут Нойер спас «Баварию», а его коллега Майер не выручил после дальнего удара Горецки.

Когда же второй тайм начался с гола Сане, вопросы, как в тот момент казалось, вызывал только итоговый счет. Мюнхенцы доминировали, хозяева сникли, однако Эдин Терзич реанимировал свою команду заменами, и тандем центральных нападающий в лице Модеста и автора самого юного гола «Боруссии» в класикере Мукоко (17 лет и 322 дня) стал кошмаром для мюнхенской обороны.

Но как оказавшийся в площади ворот камерунец испортил изумительный пас Адейеми! Тема дортмундских комплексов имела все шансы получить продолжение, но «Боруссия» заставила гостей психовать, Коман доигрался до удаления, и на пятой добавленной минуте Шлоттербек, достав почти покинувший поле мяч, навесил на голову уже не промахнувшемуся Модесту.

Кажется, «Сигнал Идуна Парк» в этот момент сошел с ума от счастья. Реакцию же мюнхенского босса Оливера Кана лучше один раз увидеть. «Бавария» точно завершит этот тур в первой тройке, но в воскресенье «Унион» с «Фрайбургом» могут уйти в отрыв.

Франция: «ПСЖ» споткнулся на аутсайдере

«ПСЖ» еще до выхода на поле получил сенсационный подарок от «Аяччо», который, находясь в зоне вылета, ухитрился обыграть в гостях главного на данный момент конкурента парижан — «Марсель». Только в Реймсе чемпиону презентов никто делать не собирался, а Кристоф Гальтье сам усложнил задачу подопечным, оставив на скамейке Неймара в ситуации, когда из-за повреждения икроножной мышцы игру пропускал Месси.

Но главное, что находящийся в зоне вылета соперник совсем не боялся фаворита. Тем более, вместо проданного в «ПСЖ» Экитике «Реймс» нашел нового снайпера, и, если бы не великолепный Доннарумма, Балогун пополнил бы лицевой счет. Суммарно же моменты хозяев перевешивали шанс, упущенный Мбаппе, а осложнил парижанам задачу Серхио Рамос. На 41-й минуте испанец так эмоционально спорил с арбитром в центре поля, что получил одну за другой две желтые карточки.

Это уже 21-е удаление самого недисциплинированного защитника в лигах топ-5 XXI века. Только и в меньшинстве «ПСЖ» хотел выиграть, поэтому в игру вступил Неймар. Однако верный шанс выскочивший к воротам форвард упустил, не попав в створ, а на большее наиграть не удалось, и ничья в завершившейся двумя легкими потасовками игре не дала Парижу уйти в отрыв.

Статистика дня

1-м действующим футболистом, забившим в лиге 1 не менее 100 мячей и отдавшим не менее 100 передач стал полузащитник «Марселя» Пайет.

4 первых домашних матча без побед «Севилья» провела впервые с 1996 года.

7 из семи пенальти реализовал в АПЛ нападающий «Брентфорда» Тоуни. Рекордсменом турнира без промахов с «точки» является отличившийся 11 раз Яя Туре.

396 матчей в голландском чемпионате провел датский полузащитник НЕК Шене, установив рекорд для легионеров среди полевых игроков.