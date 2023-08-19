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Сегодня, 12:45

Лето «крестов». Что стоит за волной травм топовых футболистов на старте сезона

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Тэмми Абрахам, Тибо Куртуа и Юрриен Тимбер
Тэмми Абрахам, Тибо Куртуа и Юрриен Тимбер.
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Пеп Гвардиола и другие — в истерике.

«Нас заставляют ехать в Азию, в США, где нам устраивают по-настоящему интенсивные матчи. А игроки травмируются, они будут продолжать травмироваться, ведь шоу должно продолжаться! Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? И если Милитао не будет, тогда за него выйдет кто-то другой, а если Кевина не будет, тогда и его кто-то заменит. Мы проиграем эту битву, если игроки не постоят за себя и не скажут: «Мы не будем играть», — так разгорячился Гвардиола после очередной травмы Кевина Де Брейне, полученной в первом туре АПЛ в матче против «Бернли». Ключевой футболист команды пропустит следующие три-четыре месяца.

Но есть ли у Пепа основания для подобной истерики? Сейчас проверим.

Нынешняя ситуация — не эпидемия травм. Это кое-что похуже

Травмы в футболе — часть игры. Великие карьеры рушились из-за повреждений, многие команды недополучили трофеев потому, что ключевые игроки оказывались в лазарете, целые сезоны проваливались по этой же причине. Эпидемия травм, когда сразу ряд футболистов одной команды оказываются в больнице, тоже не является чем-то новым — клубы и сборные давно и регулярно попадают в эту ловушку.

При этом причины для эпидемий всегда разные. Например, некачественный медицинский штаб — из-за этого в прошлом сезоне погорел «Челси», а во времена позднего Зидана страдал «Реал» (мадридцы даже проводили внутреннее расследование, подозревая медиков в саботаже). Или же причиной может стать банальное стечение обстоятельств и невезение, как в «Ливерпуле» — 2022 или «Барселоне» — 2021.

Все четыре примера недавние, но не сомневайтесь — клубы и сборные «накрывало» и 10, и 20 лет назад. Накануне чемпионата мира 2002 года один за другим у англичан вылетели Джеррард, Бекхэм, Батт, Дайер и Мерфи; восемь лет спустя похожая ситуация случилась с бундестим. «Реал» постоянно был в сводках новостей, теряя в иной сезон по пять-шесть футболистов на долгий срок. Травмы — всегда рядом с футболом.

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Но то, что происходит сейчас, не совсем похоже на классическую эпидемию. В обычной ситуации клубам либо крупно не везет потерять сразу несколько человек, либо они пожинают плоды собственных ошибок — просчетов тренерского или медицинского штаба. Но весной — летом 2023 года эпидемия не затрагивает конкретные клубы — топовые игроки вылетают по всей Европе.

В мае форвард «Ромы» Тэмми Абрахам порвал «кресты». Еще раньше, в феврале 2023 года, это же произошло с футболистом «Тоттенхэма» Бентанкуром. Но самая мистика началась летом. В «Арсенале» и «Астон Вилле» с «крестами» вылетели Юрриен Тимбер и Тайрон Мингз; в «Челси» порвал крестообразную связку Фофана, а Нкунку травмировал мениск; в «Сити» Де Брейне усугубил старую травму бедра и пропустит несколько месяцев; наконец, в «Реале» Куртуа и Милитао подряд уехали в лазарет также с порванными крестообразными связками.

Выглядит жутковато. И это ведь даже не окончательный список — тяжелые травмы есть и в Германии, и во Франции (там тоже много «крестов»), и в Италии. На классическую эпидемию совсем не похоже — пострадали десятки клубов. Получается, что-то действует на всех футболистов и Гвардиола бьет тревогу не зря?

Футболист Тибо Куртуа
Тибо Куртуа.
Фото AFP

Пандемия сбила футбольный ритм, а чиновники добавляют проблем

Под «что-то» подразумевается конкретная проблема — чрезмерная нагрузка на футболистов. Об этом кричат и топовые тренеры (Гвардиола, Клопп, Артета), и сами игроки. Вот что говорил Деян Ловрен в 2020 году: «Людям интересно, почему так много травм. Все просто. Слишком много игр».

Увеличение нагрузки — действительно проблема, и у нее есть две причины. Разумеется, первая — это пандемия. Многомесячный простой сбил привычный для игроков цикл работы и отдыха — многие лиги нагоняли карантинный период, вынуждая футболистов играть в среднем раз в три-четыре дня. Более того, игроки даже не отдохнули толком — отработав «пятилетку в три года», они практически сразу же приступили к новому сезону, в том числе с игрой в еврокубках.

Через год после карантина отдохнуть тоже не вышло — стартовал чемпионат Европы. А еще через полтора года футболисты получили новый удар — чемпионат мира в Катаре. Получается, с 2020 года и до зимы 2022-го ритм игроков оставался довольно нестабильным: игры раз в три-четыре дня смешивались с укороченным отпуском, а также двумя подряд турнирами с повышенной эмоциональной и физической нагрузкой. Почти идеальный шторм.

Но, как будто этого мало, вторым фронтом работают футбольные чиновники и по мелочи — телевизионщики. Начиная от мелких пакостей вроде отмены пяти замен в АПЛ и игр в субботу в обед после матча в среду вечером и заканчивая введением нового дополнительного времени и Лиги наций — ФИФА, УЕФА и иногда местные власти натурально хотят видеть роботов вместо футболистов.

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Для понимания того, насколько все было плохо в последние годы, возьмем аватар некоего игрока. Он звезда или около того, выступает за топовый клуб и такую же сборную. То есть с 2020 года играл в еврокубках, сложном чемпионате, во всех товарищеских матчах (ведь не может же гранд не показать свою звезду людям, которые за это заплатили?) и во всех турнирах сборной. Точнее, должен был бы сыграть, по мнению чиновников.

Итак, этот аватар, если бы он выступал за топ-клуб АПЛ, должен был бы сыграть с момента карантина порядка 200 матчей за клуб и около 40 матчей за сборную. То есть за время, что прошло с завершения карантина (июнь 2020-го), и до старта сезона-2023/24 (июль-2023) — 1100 дней — аватар футболиста в идеальном мире футбольного чиновника мог сыграть в 240 матчах. Это одна игра в 4,5 дня на протяжении трех лет. Иными словами — сумасшествие.

Кстати, Кевин Де Брейне за означенный отрезок отыграл в 170 матчах, то есть не так уж далеко от идеала. А еще бельгиец получил травму в первом туре нового сезона, что и вызвало бурную реакцию Пепа Гвардиолы с проклятиями в сторону ФИФА и УЕФА. Кажется, связь есть.

Футболист Тэмми Абрахам
Тэмми Абрахам.
Фото Global Look Press

Играть все сложнее, но, кажется, травмы лета — просто совпадение

Футбол становится все более антигуманной игрой. С одной стороны, чиновники предлагают играть больше (Лига наций, швейцарская система в еврокубках) и дольше (нововведение с добавленным временем), с другой — игра становится сложнее. Культ прессинга и владения мячом заставляет футболистов тратить куда больше энергии.

Вмешиваются также деньги: все чаще предсезонная подготовка команд — это не сокровенный момент перед стартом сезона, а часть шоу в Азии или Америке в противостоянии с сильными командами. То есть это не накопление сил даже, а то, что эти силы тратит.

Современный футбольный график абсолютно сумасшедший и вряд ли выровняется в ближайшие годы. И тем не менее — «лето «крестов» является следствием этого безумия или же стечением обстоятельств? К сожалению для Пепа Гвардиолы, многое говорит о том, что второе.

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Для начала нужно разобраться, откуда берется разрыв крестообразных связок. Травма «крестов» — чисто механическая, недаром ее можно получить, просто неудачно поставив ногу при приземлении или при ударе по мячу. Физическая усталость влияет опосредованно: мышцы могут быть не в тонусе (что является дополнительным фактором риска, но не причиной разрыва), чтобы поддерживать устойчивость колена; или же футболист может быть менее сконцентрирован и, как следствие, менее координирован — что также отражается на постановке ноги в ответственный момент. Соответственно, напрямую нынешний футбольный график на рост количества «крестов» повлиять не может. Косвенно — конечно.

Но вообще достаточно просто изучить «истории болезни» пострадавших этим летом и весной, чтобы сделать выводы:

— Тэмми Абрахам, разрыв «крестов». 25-летний англичанин за карьеру пропустил больше 150 дней и 20 матчей. На Тэмми выпала большая нагрузка с сезона-2019/20 — он провел на поле около 180 матчей, то есть почти столько же, сколько Кевин Де Брейне за чуть меньший срок. Но есть важная поправка — Абрахам никогда не играл 100% минут (в «Челси» средний показатель — 56 минут, в «Роме» 69 за матч), плюс он почти не вызывается в сборную. То есть молодой футболист играл в лиге средней сложности нормальное количество времени... С «крестами» не вяжется;

— Уэсли Фофана, разрыв «крестов». 22-летнего француза можно заподозрить скорее в невезении, чем в переработках. У него в жизни уже была тяжелая травма (перелом голени), когда он пропустил почти год, теперь — снова беда. Но он за последние пять лет сыграл всего 102 матча (далеко не все — полные), так что вряд ли он перетрудился;

Футболист Юрриен Тимбер
Юрриен Тимбер.
Фото Reuters

— Юрриен Тимбер, разрыв «крестов». 22-летний голландец, как бы Артета ни жаловался на тяжелый график, ничего о нем не слышал — за четыре года в элитном футболе у защитника 123 матча, из которых 121 — за «Аякс». И далеко не все из них полные — так что вряд ли к его «крестам» имеют отношение переработки;

— Тайрон Мингз, разрыв «крестов». 30-летний англичанин отбегал в классических для Англии трех турнирах практически в каждом матче, но совсем не слышал о еврокубках. Можно ли назвать эту нагрузку сверхчеловеческой? Вряд ли;

— Тибо Куртуа, разрыв «крестов». Травма бельгийца кажется чуть более логичной — за «Реал» и Бельгию голкипер уже много лет играет на пределе возможностей и все безумие последних лет принял почти полностью. Однако если заглянуть в историю болезней, то Куртуа минимум трижды за карьеру мучился с коленями — рвал мениск и травмировал сухожилия. Причем задолго до пандемии. Вероятно, у Тибо есть проблемы с техникой ног — но усталость тоже нельзя исключать;

— Эдер Милитао, разрыв «крестов». Аналогично Куртуа, бразилец вполне мог столкнуться с последствиями нагрузок — за последние пять лет он сыграл около 220 матчей, и почти всегда в основе. Учитывая уровень, на котором он выступает, усталость могла сыграть не последнюю роль в получении повреждения.

В общем, если разобрать каждый случай конкретно, волна разрыва крестообразных связок уже не выглядит единой и уж тем более зависящей от повышенных нагрузок. Вероятно, это просто несчастливое стечение обстоятельств. Тем не менее это не значит, что не надо слушать топовых тренеров, — последствия сумасшедшего графика, навязываемого ФИФА и УЕФА, уже проявляются в выросшем количестве мышечных травм. И кто знает, в чем проявятся еще — пусть даже не сейчас, а через несколько лет.

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