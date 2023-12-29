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Беллингем догнал Холанна и Мбаппе, Сафонов — в сборной самых дорогих капитанов. Transfermarkt обновил цены

Transfermarkt назвал самых подорожавших и подешевевших футболистов 2023 года
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Эрлин Холанн, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.
Фото «СЭ»
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А состав «МЮ» подешевел на 80 миллионов евро!

2023 год заканчивается, это время подведения итогов. На Transfermarkt по такому случаю глобально обновили цены — новую стоимость получили игроки всех топовых лиг. Каждому по заслугам — есть те, кто капитально прибавил в цене, но некоторые будут тотально разочарованы.

180 миллионов за Джуда

Один из самых интересных рейтингов от компании — топ самых подорожавших за год игроков. На первом месте тут ожидаемо 20-летний Джуд Беллингем — англичанин с лета зажигает в мадридском «Реале» и за 2023-й увеличил ценник на 70 миллионов, 30 из которых ему начислили в декабре. Теперь Беллингем стоит 180 миллионов евро — как лучшие в мире Мбаппе и Холанн.

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А вот дальше в списке есть удивительные подорожания. Например, 19-летний Эван Фергюсон из «Брайтона» (+64 миллиона евро за год), 16-летний Ламин Ямаль из «Барселоны» (+60) и 17-летний Заир-Эмери из «ПСЖ» (+54). Всех их объединяет не только существенный прогресс за год (вместе с Джудом они составляют топ-4 выросших в цене), но и то, что в 2022 году они стоили максимально дешево. Фергюсона оценивали в миллион евро, Заира-Эмери — в шесть, Ямаль в силу возраста вообще не имел цены на Transfermarkt.

Сюда же можно добавить 22-летнего Сантьяго Хименеза из «Фейеноорда» — в прошлом году он стоил 6 миллионов евро, в этом — 50. В топ-10 самых подорожавших игроков он занимает последнее место.

Остальные впечатляют чуть меньше: парни вроде Жереми Доку («Сити»), Леви Колуилла («Челси»), Расмуса Хейлунна («МЮ») или Кайседу («Челси») подорожали прилично, но и стоили немало — от 10 до 38 миллионов евро.

Топовым лигам — топовые игроки

Transfermarkt пересмотрел тысячи ценников в декабрьском обновлении. Что же там в лучших чемпионатах Европы? Новые стоимости отражают зачастую очень интересные тренды.

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В лучшей лиге мира, АПЛ, после декабрьского апдейта вырисовывается элита. Если ранее экстраценниками (100+ миллионов евро) обладали только три футболиста — 23-летний Эрлин Холанн (180), 22-летний Букайо Сака (120) и 23-летний Фил Фоден (110), — то теперь к ним добавились еще двое. 27-летний Родри из «Сити» стоит 110 миллионов евро, как и его коллега по позиции — 24-летний Деклан Райс из «Арсенала». Ничего удивительного в этом нет — «горожане» и «канониры» ведут борьбу за титул АПЛ и вышли в плей-офф Лиги чемпионов; оба полузащитника играют ключевую роль в этих командах.

А вот больше всех в Англии наверняка расстроились боссы «МЮ». «Дьяволы» по итогам пересмотра потеряли в цене около 80 миллионов евро — у них подешевели сразу 15 игроков, больше всех в лиге. Особенно много потеряли Маунт и Антони (-15 миллионов евро), Санчо просел на 7 миллионов и теперь стоит 25.

Футболист Джуд Беллингем
Джуд Беллингем.
Фото AFP

Ла лига может собой гордиться — и декабрьское обновление, и весь 2023 год прошли для испанцев успешно. В 2024 год второй чемпионат Европы входит с одним игроком экстра-класса — Джуд Беллингем, как уже упоминалось выше, стоит 180 миллионов евро — на равных с Мбаппе и Холанном. Игроков такого уровня в Испании не было со времен Месси и Роналду.

Кроме того, Испании принадлежит и самый подорожавший клуб Европы — «Жирона». Каталонцы за один день стали «тяжелее» на 64 миллиона евро, а в топе прибавивших — 26-летний Довбик (+13), 19-летний Савио (+10) и 26-летний Гарсия (+10). Суммарно «Жирона» теперь стоит 225 миллионов евро — это шестое место в ла лиге.

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А вот у более знаменитых каталонцев — «Барселоны» — дела не очень. Команда Хави подешевела на 44 миллиона после декабрьского обновления, больше всех потеряли 21-летний Педри (-10) и 26-летний де Йонг (-10). Аналогично просели Феликс, Рафинья, Канселу и Левандовски.

В итальянском обновлении не так много интересного. Разве что теперь можно сказать, что в серии А действуют два равнозначных форварда. 26-летний нападающий «Интера» Мартинес подорожал до 110 миллионов евро (+10), в то время как 24-летний Виктор Осимхен из «Наполи» потерял 10 миллионов от 120. Интересно также, что 22-летний Хвича Кварацхелия впервые за итальянскую карьеру потерял в стоимости — его цена снизилась до 80 миллионов евро (-5).

В дополнение можно сказать, что после обновления «Интер» закрепился на первом месте в Италии по дороговизне состава. Совокупная стоимость нерадзурри — 586 миллионов евро, догоняющие «Наполи» и «Милан» дешевле на 50 миллионов. «Ювентус» и вовсе почти в световых годах — 426 миллионов евро.

Футболисты «Байера»
Футболисты «Байера».
Фото AFP

В бундеслиге, так же как и в остальных чемпионатах, изменение цен отражает тренды. Так, Transfermarkt отметил стагнацию «Баварии», проводящей не лучший сезон. Это привело к тому, что в лучшем случае стоимость мюнхенцев не изменилась, однако пять человек — 23-летний вратарь Перец, 24-летний защитник де Лигт, 28-летний полузащитник Горетцка, а также нападающие Гнабри, Мюллер и Шупо-Мотинг — совокупно потеряли в цене 23 миллиона евро. Значительное повышение в «Баварии» только одно — 27-летний нападающий Лерой Сане вырос до 80 миллионов евро (+5).

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Не осталась без внимания шикарная игра леверкузенского «Байера». «Фармацевты» под руководством Алонсо в этом сезоне ведут борьбу за чемпионство, так что их игроки выросли в цене. Больше всех набрал 20-летний Флориан Вирц — полузащитник вошел в элитный клуб футболистов со стоимостью 100 миллионов евро (+15). Весь «Байер» стал одной из самых подорожавших команд Германии и Европы — благодаря «утяжелению» на 40 миллионов евро (до 562).

Это также сделало «фармацевтов» вторым по стоимости клубом бундеслиги после «Баварии» (931 миллион евро), догоняют «РБ Лейпциг» (499) и «Боруссия» (443). Мюнхенцы держатся за счет 20-летнего Джамала Мусиалы (110 миллионов евро), 30-летнего Харри Кейна (110), а также Лероя Сане (80). Помимо них в составе «Баварии» также есть 28-летний Джошуа Киммих (75) и 23-летний Альфонсо Дэвис (70).

Футболист Матвей Сафонов
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В топе есть один россиянин

Декабрьское изменение цен произошло и в РПЛ, после чего 24-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подорожал до 18 миллионов евро. Это позволило ему занять место среди самых дорогих капитанов своих клубов.

Компания у нашего вратаря достойная — там есть Месси из «Интер Майами» (35 миллионов евро), Сон из «Тоттенхэма» (50), Мартинес из «Интера» (110), Эдегор из «Арсенала» (90) и Фернандеш из «МЮ» (70), а также Рис Джеймс из «Челси» (50) и Маркиньос из «ПСЖ» (60).

Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Матвей Сафонов
Эрлин Холанн
Футбол
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