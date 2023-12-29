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Сегодня, 21:00

Головин тащит «Монако», Лунев — один из лучших вратарей Лиги Европы. Как российские легионеры провели 2023-й

Вратарь «Карабаха» Лунев вошел в топ-3 по количеству сейвов в Лиге Европы
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Александр Головин и Андрей Лунев
Александр Головин и Андрей Лунев.
Фото «СЭ»
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Все не так плохо, как вы думаете.

Наши футболисты завершили свои выступления в этом году и отправились в заслуженный отпуск. Кто-то будет отдыхать дольше, кто-то меньше, но следующие игры все проведут уже после декабря. По ходу 2023-го мы рассказывали об успехах и неудачах российских легионеров, а теперь настало время подвести итоги.

Андрей Лунев («Байер», «Карабах»)

Бывший вратарь «Зенита» значительную часть времени просидел на скамейке в «Байере», так и не сыграв в этом году ни одного официального матча за немецкую команду. Андрей устал бороться с травмами и конкурировать с Градецки за место в старте и махнул в «Карабах». И с этим переходом он точно не прогадал.

Алексей Миранчук в&nbsp;матче &laquo;Ракув&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo; (0:4). «Аякс» спасает сезон, Лунев в плей-офф с «Карабахом», яркие матчи Миранчука и Оздоева

В азербайджанском клубе Лунев — твердый игрок основы. В чемпионате коллектив из Агдама уверенно лидирует, оторвавшись более чем на десять очков от ближайшего преследователя.

Из группового этапа Лиги Европы «Карабах» выбрался со второго места. И Андрей сыграл важную роль в этом результате. 32-летний голкипер поучаствовал во всех шести встречах (535 минут — лучший показатель среди россиян в еврокубках в сезоне-2023/24), пропустил восемь голов и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Андрей Лунев.
Фото AFP

Лунев — в тройке лучших вратарей группового этапа ЛЕ по количеству отраженных ударов — 23. Больше только у Владана Ковачевича («Ракув», 27) и Ваны («Арис», 30).

Этот год Андрей с уверенностью может занести себе в актив. Он больше не второй выбор, ему доверяют и ценят. Впереди плей-офф Лиги Европы, где Луневу и его команде будет противостоять португальская «Брага».

Никита Хайкин («Бристоль-Сити», «Буде-Глимт»)

Этот год Никиты можно охарактеризовать одним словом — возвращение. После смелого переезда в английский «Бристоль», где он не сыграл ни одного официального матча, Хайкин снова оказался в родном для себя «Буде-Глимте».

Футболист Никита Хайкин
Никита Хайкин.
Фото Global Look Press

Вместе с норвежской командой российский вратарь буднично выиграл местный чемпионат и неплохо пошумел в Лиге конференций. «Буде» вышел в плей-офф со второго места в группе и попал на амстердамский «Аякс». Никите будет непросто, но учитывая его опыт игры в еврокубках, он может помочь своему клубу сотворить сенсацию.

Что касается сборной России, то дебют Хайкина в национальной команде в этом году так и не состоялся, хотя тренер вратарей Виталий Кафанов признавался, что поддерживает с ним связь. Пожелаем 28-летнему голкиперу сыграть за нашу команду в 2024-м.

Юрий Лодыгин («Панатинаикос»)

Один из немногих игроков в этом списке, который провел не самый лучший год. После перехода в «Панатинаикос» Юрий практически не появляется на поле, проигрывая конкуренцию Бриньоли.

Игроки &laquo;Марселя&raquo; радуются победе над &laquo;Аяксом&raquo;. Безумный матч «Марселя» и «Аякса», Лунев с «Карабахом» в шаге от плей-офф, ПАОК и Оздоев выиграли группу

В этом сезоне Лодыгин провел всего 630 минут во всех турнирах: шесть матчей в чемпионате и один — в Лиге Европы. Его команда осталась без евровесны и продолжает борьбу за золотые медали в греческой суперлиге.

На днях в «Панатинаикосе» произошли изменения: главным тренером стал небезызвестный Фатих Терим. Но эта рокировка вряд ли кардинально изменит ситуацию для 33-летнего россиянина.

Магомед Оздоев (ПАОК)

Хавбек в этом году восстал из пепла, словно птица феникс. Взгляните на его статистику за ПАОК — пять мячей в 15 матчах греческого чемпионата! Оздоев находится в топ-10 снайперов лиги, и есть ощущение, что это не предел. И это удивляет, учитывая, что Магомед никогда не отличался высокой результативностью.

Футболист Магомед Оздоев
Магомед Оздоев.
Фото Global Look Press

В конце октября россиянин попал в многочисленные нарезки благодаря удару через себя. Заняв выгодную позицию у вратарской, Оздоев, долго не раздумывая, сложился в падении и попал.

В Лиге конференций дела тоже идут прекрасно. Магомед — один из двух российских игроков (наряду с Кокориным), которым удалось отличиться на групповом этапе еврокубков в этом сезоне. ПАОК уверенно занял в своем квартете первое место и ждет соперника по плей-офф.

Алексей Миранчук. Миранчук забил первый гол в сезоне, а мог оформить хет-трик за несколько минут. Гасперини слишком мало доверяет россиянину

Алексей Миранчук («Торино», «Аталанта»)

Благодаря аренде из «Аталанты» в «Торино» наш полузащитник смог перезагрузиться. Этим периодом карьеры он может быть доволен — у него 4+7 в 29 матчах серии А.

Однако после возвращения в Бергамо он снова без каких-либо объяснений попал в немилость Гасперини. Летом ходили разговоры о переезде в другой клуб, но трансфер так и не состоялся.

Футболист Алексей Миранчук
Алексей Миранчук.
Фото AFP

В итоге мы получили привычную картину — Миранчук обреченно сидит на скамейке запасных, изредка получая шансы после 80-й минуты.

Правда, ближе к концу года 28-летний россиянин ярко сверкнул в матчах с «Миланом», «Ракувом» и «Салернитаной», набив за 102 минуты неплохую статистику — гол и две результативные передачи.

Вопрос — что будет дальше? Учитывая недоверие главного тренера, Алексею срочно нужно искать новый клуб. Впрочем, это ни для кого не новость. Гасперини, отпусти!

Александр Головин. Головин — лучший футболист России в 2023 году. Покоряет лигу 1 и проводит блестящий сезон

Александр Головин («Монако»)

Великолепный год для Головина в индивидуальном плане и не самый лучший — в командном.

Сезон-2022/23 монегаски провалили полностью — заняли шестое место в чемпионате Франции и остались без еврокубков. Сам Александр набрал 15 (8+7) очков в 34 матчах. Но главное даже не статистика, а то, что россиянин наконец-то перестал получать травмы на ровном месте.

Футболист Александр Головин
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Новый чемпионат «Монако» начал под руководством Ади Хюттера, который сразу же доверил Головину роль лидера. И Саша ее оправдывает на 100 процентов, не только забивая и раздавая передачи на любой вкус, но и отрабатывая сзади.

Сейчас у Александра 5+2 в 15 турах лиги 1. Наш полузащитник стал центральной фигурой «Монако», три месяца подряд признается лучшим игроком клуба, а L'Equipe включает его в символическую сборную первого круга. Как насчет того, чтобы завершить сезон на мажорной ноте и попробовать себя в более статусном клубе? Почему бы и нет?

Арсен Захарян. Захаряна заменили непривычно рано. «Реал Сосьедад» остановили штанги и офсайды

Арсен Захарян («Динамо», «Реал Сосьедад»)

Как же долго российские поклонники футбола ждали переезда нашей юной звездочки в европейский клуб! И в этом году мечта фанатов и самого Арсена осуществилась.

Захарян оказался в одной из самых видных команд Испании и все еще адаптируется к местным реалиям. Поначалу у него мало что получалось, но уже сейчас виден прогресс.

Футболист Арсен Захарян
Арсен Захарян.
Фото Reuters

«Захарян попал совершенно в другую среду — ментальную, футбольную, языковую. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все на испанском. А Арсен еще и ковидом переболел. Все это наложилось на бытовые вопросы. В Испании же не так, как у нас, — там на базе не поживешь. Но сейчас Захарян уже чувствует себя уверенно», — объяснил представитель игрока Геннадий Голубин в интервью «Чемпионату».

Недавно 20-летний полузащитник провел четвертый матч подряд в старте. Всего на его счету 17 игр за «Сосьедад» во всех турнирах и одна голевая передача.

Пока не нужно уделять большое внимание статистике, давайте подождем. В клубе от Арсена никто ничего не требует прямо здесь и сейчас. И это важно для молодого футболиста.

Александр Кокорин в&nbsp;матче &laquo;Арис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спарта&raquo; (1:3). Кокорин больше не сыграет в еврокубках? Его «Арис» финишировал последним в группе

Александр Кокорин («Арис» Лимасол)

Освободившись из плена в «Фиорентине», наш улыбчивый нападающий снова оказался в «Арисе», где уже зажигал в первой половине года. Во время своего дебютного появления на Кипре Александр набрал 13+6 по системе «гол+пас» в 29 матчах, а его клуб завоевал чемпионский титул. Более того, Кокорин был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра!

Футболист Александр Кокорин
Александр Кокорин.
Фото Reuters

В текущем сезоне 32-летний форвард снова блистает на берегу Средиземного моря. Уже успел набрать 2+3 на групповом этапе Лиги Европы (правда, это не спало команду от вылета) и помогает «Арису» бороться за первую строчку в чемпионате.

О Саше снова заговорили как об игроке, который в полной мере не раскрыл свой потенциал. В 2024-м останется в солнечном Лимасоле или вернется в Россию?

Александр Кокорин. Кокорин сыграл в стиле Месси. Исполнил «ложную девятку» и оформил голевой пас в Шотландии

«Играть на Кипре — абсолютно бессмысленно для его таланта, — уверен Миодраг Божович. — Он мог сделать больше, но такова судьба — ничего не поделаешь. Еще года три сможет выступать на высоком уровне. Саша полностью не реализовал свой потенциал и должен был играть в больших клубах. Выбрал Россию, когда подписывался с «Зенитом», хотя мог раньше уехать в Европу — такие предложения на дороге не валяются. Он похож на Антуана Гризманна. У них взрывная техника, оба шустренькие».

Александр Головин
Александр Кокорин
Алексей Миранчук
Андрей Лунев
Арсен Захарян
Магомед Оздоев
Никита Хайкин
Юрий Лодыгин
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