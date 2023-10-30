Дайте «Золотой мяч» Хулиану Альваресу! Мнение Дурново

У 23-летнего аргентинца уникальное достижение.

Мнение

Сегодня France Football, как сообщают многочисленные инсайдеры, вновь сделает то, чем успешно, хоть и с перерывами, занимается в последние годы: вручит «Золотой мяч» Лионелю Месси. Это будет, безусловно, справедливо, но... Лучше бы его дали Хулиану Альваресу, который, видимо, не попадет даже в десятку.

Месси

Месси получит «Золотой мяч» в восьмой раз. Как ему только его не вручали. И закрытым мнением редакции, и ФИФА — всепланетным голосованием, и снова France Football решением, алгоритм которого имитирует баланс между волей народной и серьезной экспертизой, но в итоге дает ту же петрушку, что и всепланетные выборы.

Отцепим шутки о том, что Месси будет ежегодно получать «Золотые мячи» даже после завершения карьеры. Этот приз будет, скорее всего, последним в коллекции великого аргентинца. Она получилась интересной. Месси забирал «Золотые мячи» в годы, когда ничего выдающегося не совершал. Он получил его в год, когда все ждали награды Роберту Левандовскому, в год, когда все ждали победы Хави, Иньесты или Снейдера. Наконец, сегодня Месси станет первым обладателем «Золотого мяча», играющим не в Европе (это, кстати, разрыв с традицией, которую соблюдали даже после того, как стали вручать приз не только европейцам). Ну и самое занятное. В год, когда Месси выиграл чемпионат мира, «Золотой мяч» дали Бензема, потому что правила изменились, и подотчетный год теперь не календарный, а футбольный: осень-весна.

Ну ладно. Это уже придирка.

В этот раз вопросов к вручению приза Месси нет. Возможно, чемпионат мира уже стерся из памяти, но обойти его вниманием, как в 2010-м и 2014-м, нельзя. France Football исторически отталкивался именно от чемпионатов мира и если бы в 2010-м и 2014-м приз вручал он, то, скорее всего, Месси и Криштиану Роналду остались бы без наград.

А тут...

Месси выполнил свою миссию. Сделал под конец карьеры то, чего от него ждали с момента дебюта в большом футболе. Он-таки помог Аргентине стать чемпионом мира. Да еще и семь голов забил, да еще и дубль в финале сделал. Все довольны. И только Баба-яга в моем лице против.

Фото Global Look Press

Новый герой

Потому что есть Хулиан Альварес, который ворвался в мировой футбол с той же задорной, лихой скоростью, с какой он обычно врывается в штрафные соперников. Два года назад, когда Паучок оформлял победный дубль в аргентинском суперкласико, по нашу сторону Атлантики о нем никто не слышал. Год назад, когда он редко поднимался со скамейки «Сити», никто не воспринимал его как какую-то серьезную футбольную величину.

И вот осень 2023-го Альварес встречает с уникальным достижением. За год он выиграл требл + чемпионат мира. Такого не делал никто. Это практически «Золотой большой шлем», который есть только у Штефи Граф: все турниры БШ + Олимпиада в один год. Так и с Альваресом. Снейдеру в 2010-м не хватило до этого достижения совсем чуть-чуть. А вот Хулиан — смог. Ему 23, а в футболе осталось не так много трофеев, которые бы он не брал: клубный чемпионат мира, Южноамериканский кубок, Лига Европы. Это к двадцати трем.

Альварес — универсальный нападающий. Он умеет не только забивать голы, но и не ленится помогать. Много ассистирует. Не ассистирует, так стягивает оборону, освобождая пространство для партнеров. Не стягивает, так отбирает. Не отбирает, так закрывает, когда нужно, бреши в обороне. Да, он забивает меньше Мбаппе и Холанна, но умеет гораздо больше. И если вы внимательно смотрите футбол, то не найдете ни одного матча с его участием, где бы он был бесполезен. Со времен его дебюта за «Ривер Плейт».

Альварес может заменить Холанна. Но он также может заменить Фодена, Грилиша или Де Брюйне. Таких игроков немного.

Ну и, наконец, именно с появлением Альвареса в основе сборной Аргентины и начался поход команды Сколари за чемпионством. На чемпионате мира у Хулиана «4+1». И невидимая работа на благо всея Аргентины. Потому что именно Альварес регулярно освобождал зоны для Месси и Ди Марии, путая карты защитникам Польши, Мексики, Австралии, Нидерландов, Хорватии, Франции.

Ему двадцать три, и он уже достоин «Золотого мяча». Ведь он тоже герой чемпионата мира.

Фото Global Look Press

А не будет ли это странно?

Нет, друзья. После отмены «Золотого мяча» — 2020 и вручения Месси приза в 2021-м странным не будет уже ничего.

А если откатить назад, то «Золотой мяч» классических времен придерживался довольно ясного принципа. Редакция просто выбирала футбольного героя за год. Да, временами этот выбор принимал странные формы. Например, в 1986 году France Football так вознес на Олимп Игоря Беланова, которого даже в СССР не признали лучшим игроком сезона. Но с точки зрения редакции выбор был единственно возможным. Ведь Марадоне приз было вручить нельзя, а главным героем Кубка чемпионов того сезона был вратарь «Стяуа» Дукадам. Но ведь нужен был забивала. И он нашелся в Кубке Кубков, да еще и второй на ЧМ-86 по «гол+пас».

«Золотой мяч» с момента основания и до 2010 года был про выбор героя.

Хулиан Альварес под этот критерий подходит.

Впрочем, если он будет так играть, то «Золотой мяч» обязательно получит. Но, как в известном сериале, не сегодня!

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.