Месси НЕ выиграет «Золотой мяч»: его и Криштиану нет в топ-30 номинантов. А кто в списке?
Объявлены имена номинантов на «Золотой мяч»
Также известны претенденты на другие награды.
France Football опубликовал список из 30 претендентов на «Золотой мяч», а также представил кандидатов на другие премии. Награды будут вручаться по итогам сезона-2023/24, поэтому учитываются достижения только за этот период.
Кто номинирован на «Золотой мяч»
Выбор лучшего футболиста прошедшего сезона пройдет среди 30 человек. Впервые за 21 год в списке номинантов не оказалось Криштиану Роналду или Лионеля Месси — в прошлом году награду забрал именно аргентинец, сделав это в рекордный восьмой раз, у португальца «Золотых мячей» осталось пять.
В 2024 году главными фаворитами у букмекеров считаются Винисиус, выигравший с «Реалом» Лигу чемпионов, и Родри — чемпион Европы в составе сборной Испании. Полный список выглядит следующим образом:
- Джуд Беллингем («Реал», Англия)
- Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия)
- Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия)
- Федерико Вальверде («Реал», Уругвай)
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина)
- Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Норвегия)
- Нико Уильямс («Атлетик», Испания)
- Гранит Джака («Байер», Швейцария)
- Артем Довбик («Рома», Украина)
- Тони Кроос (Германия, завершил карьеру)
- Винисиус («Реал», Бразилия)
- Дани Ольмо («Барселона», Испания)
- Флориан Вирц («Байер», Германия)
- Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия)
- Матс Хуммельс («Рома», Германия)
- Родри («Манчестер Сити», Испания)
- Харри Кейн («Бавария», Англия)
- Деклан Райс («Арсенал», Англия)
- Витинья («ПСЖ», Португалия)
- Коул Палмер («Челси», Англия)
- Дани Карвахаль («Реал», Испания)
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания)
- Букайо Сака («Арсенал», Англия)
- Хакан Чалханоглу («Интер», Турция)
- Вильям Салиба («Арсенал», Франция)
- Килиан Мбаппе («Реал», Франция)
- Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина)
- Адемола Лукман («Аталанта», Нигерия)
- Антонио Рюдигер («Реал», Германия)
- Алехандро Гримальдо («Байер», Испания)
Хаби Алонсо.
Фото Reuters
Кто номинирован на звание лучшего тренера года
Выбор лучшего тренера прошедшего сезона будет происходить из шести кандидатов, выигравших главные мировые титулы:
- Хаби Алонсо («Байер», чемпионат и Кубок Германии)
- Карло Анчелотти («Реал», чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Лига чемпионов)
- Луис де ла Фуэнте (Испания, чемпионат Европы)
- Джан Пьеро Гасперини («Аталанта», Лига Европы)
- Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», АПЛ)
- Лионель Скалони (Аргентина, Кубок Америки)
Диогу Кошта.
Фото Global Look Press
Кто поборется за трофей Льва Яшина
На трофей Льва Яшина претендует 10 вратарей. Главной неожиданностью в списке оказался Ронвен Уильямс из сборной ЮАР. Он стал лишь четвертым африканским голкипером, номинированным на эту награду, и первым, попавшим в список лучших, играя на родном континенте. Уильямс защищает ворота «Сандаунса» из южноафриканского чемпионата, а во время юношеской карьеры несколько лет выступал за «Тоттенхэм». Полный список кандидатов выглядит так:
- Диогу Кошта («Порту», Португалия) — 24 года, 58 матчей, 25 на ноль
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия) — 25 лет, 54 матча, 19 на ноль
- Грегор Кобель («Боруссия» Д, Швейцария) — 26 лет, 42 матча, 14 на ноль
- Андрей Лунин («Реал», Украина) — 25 лет, 35 матчей, 13 на ноль
- Майк Меньян («Милан», Франция) — 29 лет, 56 матчей, 23 на ноль
- Георгий Мамардашвили («Валенсия"/"Ливерпуль», Грузия) — 23 года, 49 матчей, 17 на ноль
- Унаи Симон («Атлетик», Испания) — 27 лет, 49 матчей, 23 на ноль
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) — 32 года, 62 матча, 27 на ноль
- Янн Зоммер («Интер», Швейцария) — 35 лет, 54 матча, 27 на ноль
- Ронвен Уильямс («Сандаунс», ЮАР) — 32 года, 59 матчей, 35 на ноль
Когда пройдет церемония
Награды вручат 28 октября в театре Шатле в Париже. Церемония пройдет в 68-й раз — «Золотой мяч» ежегодно вручается с 1956 года. Впервые в истории пройдет голосование за лучшего тренера среди мужчин и среди женщин.