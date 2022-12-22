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Франция

Сегодня, 11:28

Агент Головина надеется, что россиянин подойдет в боевой форме к моменту возобновления чемпионата Франции

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина рассказал, как россиянин подходит к возобновлению сезона в чемпионате Франции.

«С Сашей постоянно общаемся, он много работает, чтобы подготовиться к возобновлению сезона и обрести ту форму, которая поможет в играх чемпионата. Надеемся, что к первой игре 28-го декабря он подойдет в боевой форме и поможет «Монако» одержать победу», — приводит Metaratings слова Клюева.

В сезоне-2022/23 Головин забил 3 гола и сделал 4 результативныхе передачи в 22 матчах за «Монако». В среду, 21 декабря, 26-летний россиянин сделал голевой пас в товарищеской игре против «Лидса» (4:2).

«Монако» проведет первый матч после паузы на ЧМ-2022 28 декабря против «Осера» в рамках 16-го тура чемпионата Франции.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://metaratings.ru/news/agent-golovina-nadeetsya-chto-igrok-podoydet-v-boevoy-forme-k-vozobnovleniyu-sezona-ligi-1-1444867/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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