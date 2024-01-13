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Сегодня, 17:28

Аленичев считает Головина лучшим российским футболистом 2023 года

Алина Савинова
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Победитель Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев рассказал, кого считает лучшим российским игроком 2023 года.

«Лучшим российским футболистом 2023 года является Александр Головин. Я думаю, что он на голову сильнее остальных, здесь даже объяснять не нужно. Он играет в топ-5 чемпионатов. Когда он приезжает в сборную, наверное, не только мне это видно, явно на голову сильнее всех», — приводит ТАСС слова Аленичева.

Также он ответил на вопрос о том, кто из россиян по уровню близок к Головину.

«Мне нравится талантливый парень Сергей Пиняев, Константин Тюкавин неплохо выстрелил в прошедшем году. Неплох Антон Зиньковский, но он нестабилен. Также выделил бы Алексея Миранчука, особенно в последних матчах, некоторые игры смотрел», — добавил Аленичев.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 15 матчей за французский клуб, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/19723479
Александр Головин
Дмитрий Аленичев
Футбол
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