Анчелотти поделился мнением о конфликте Дешама с Бензема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о конфликте между Дидье Дешамом, возглавляющем сборную Франции и форвардом Каримом Бензема.

«Если говорить о конфликте Дидье Дешама с Каримом Бензема, могу сказать, что это личная проблема. Дидье был моим футболистом, я очень его уважаю. Не хочу нагнетать обстановку», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Дешам заявил, что футболист сам покинул расположение сборной Франции, так как не смог бы вернуться к тренировкам раньше 10 декабря. Однако позже Бензема опроверг эту информацию, заявив, что тренер обманывает.