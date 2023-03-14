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Сегодня, 16:41

Анчелотти поделился мнением о конфликте Дешама с Бензема

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о конфликте между Дидье Дешамом, возглавляющем сборную Франции и форвардом Каримом Бензема.

«Если говорить о конфликте Дидье Дешама с Каримом Бензема, могу сказать, что это личная проблема. Дидье был моим футболистом, я очень его уважаю. Не хочу нагнетать обстановку», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Дешам заявил, что футболист сам покинул расположение сборной Франции, так как не смог бы вернуться к тренировкам раньше 10 декабря. Однако позже Бензема опроверг эту информацию, заявив, что тренер обманывает.

Дидье Дешам
Карим Бензема
Карло Анчелотти
Сборная Франции по футболу
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