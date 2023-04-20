Бальде назвал Головина суперталантливым футболистом

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о полузащитнике Александре Головине, с которым они вместе играли за «Монако».

«Александр Головин — мой большой друг, уважаю его, много с ним общаюсь, люблю его сильно! Уверен, у него хорошее будущее, будет играть в европейских топ-клубах. Я наблюдал за его прогрессом в «Монако», он суперталантливый футболист. Желаю ему всего хорошего, он правда очень приятный человек», — приводит слова Бальде «РБ Спорт».

Бальде играл за «Монако» в период с 2017 по 2021 год. Головин перешел из ЦСКА в «Монако» летом 2018-го. Недавно российский футболист подписал новый контракт с французским клубом до 2026 года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 воспитанник ЦСКА забил 7 мячей, а также отдал 7 голевых передач в 29 играх. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 25 миллионов евро.