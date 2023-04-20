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Сегодня, 16:17

Источник: «Барселона» предложит Месси 25 миллионов евро в год

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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«Барселона» собирается предложить нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси зарплату в размере 25 миллионов евро в год, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в руководстве сине-гранатовых рассматривают варианты, которые помогут им зарегистрировать игрока в ла лиге.

Глава лиги Хавьер Тебас заявлял, что организация не будет менять правила ради того, чтобы «Барселона» подписала форварда.

Сообщается, что контракт аргентинца с командой будет рассчитан до лета 2025 года.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за парижский клуб 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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