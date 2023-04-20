Источник: «Барселона» предложит Месси 25 миллионов евро в год

«Барселона» собирается предложить нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси зарплату в размере 25 миллионов евро в год, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в руководстве сине-гранатовых рассматривают варианты, которые помогут им зарегистрировать игрока в ла лиге.

Глава лиги Хавьер Тебас заявлял, что организация не будет менять правила ради того, чтобы «Барселона» подписала форварда.

Сообщается, что контракт аргентинца с командой будет рассчитан до лета 2025 года.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за парижский клуб 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.