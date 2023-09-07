«Брест» отказался от подписания Гринвуда

Спортивный директор «Бреста» Грегори Лоренци в интервью Telegramme рассказал, что в последние часы летнего трансферного окна французскому клубу был предложен нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд. Однако бретонцы отказались от переговоры относительно игрока сборной Англии.

2 сентября «Хетафе» на официальном сайте объявил об аренде Гринвуда до лета 2024 года.

В последний раз 21-летний англичанин выходил на поле в начале 2022 года. Потом он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес девушки. В феврале 2023 года полиция закрыла дело футболиста.

В июле у форварда и девушки Хэрриет Робсон, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.