Гризманн считает Мбаппе великим игроком

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн оценил начало сезона форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Он очень хорошо начал сезон. Я начинаю его узнавать и наоборот. Кильян — великий игрок, очень великая французская личность. Этим летом он был в смятении, но ответил в Тулузе. Хорошо для нас, хорошо для «ПСЖ». От нас зависит, чтобы ему было хорошо с нами и он был легким и открытым», — цитриует L'Equipe Гризманна.

Матч Франция — Ирландия состоится в четверг, 7 сентября. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.