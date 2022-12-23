Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:32

Чемпион мира Матюиди объявил о завершении карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

35-летний защитник Блез Матюиди объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Футбол, я так любил тебя. Футбол, ты так много мне дал, но пришло время сказать стоп. Я осуществил свои детские мечты, свои мужские мечты. Сегодня с дрожью в голосе, но с гордостью я переворачиваю эту страницу», — написал футболист.

Его последней командой был «Интер Майами» из МЛС.

В составе сборной Франции защитник выиграл чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Всего за национальную команду он провел 84 матча и забил 9 голов.

В составе «ПСЖ» он по несколько раз выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Вместе с «Ювентусом» он трижды становился чемпионом Италии, также по разу брал Кубок и Суперкубок страны.

Блез Матюиди
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Сотрудник Росгвардии спас замерзавшего на улице ребенка на Урале
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«ПСЖ» стал единственным клубом, который предложил контракт Месси