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Франция

Сегодня, 17:25

Лига 1: «ПСЖ» — «Тулуза», «Клермон Фут» — «Монако» и другие матчи 22-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Лионель Месси и футболисты «ПСЖ».
Фото AFP
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22-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 22-й тур
04 февр, 19:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Тулуза
Франция. Лига 1. 22-й тур
04 февр, 21:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
Лион
Франция. Лига 1. 22-й тур
04 февр, 23:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Лилль
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 15:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
Монако
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 17:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
Нант
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 17:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Реймс
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 17:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Анже
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 17:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
Монпелье
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 19:05. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Ланс
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
Ницца

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
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Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
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