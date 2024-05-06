Обозреватель «СЭ» — о воскресных матчах РПЛ.

Не будь Личка таким, какой он есть, — не было бы и самого невероятного матча сезона РПЛ

Если бы Марцел Личка не был Марцелом Личкой, то «Динамо» не пропустило бы от «Сочи» ни второй, ни, может, даже первый гол. Но и не забило бы ни второй, ни тем более третий. А может, и первый, потому что раскованность и желание творить, в том числе бить по воротам пяткой, как сделал Константин Тюкавин, — это тоже идет от главного тренера. Команда и есть его воплощение.

Матч «Динамо» с «Сочи» запомнится надолго. Еще ни разу такого не было в российском футболе, чтобы за последние десять минут основного и компенсированного времени команды четырежды переворачивали ход матча. Гости сравнивают — хозяева выходят вперед — гости сравнивают — хозяева забивают снова и выигрывают. После такой концовки я долго не мог вымолвить и слова, только таращил глаза в экран, не веря в только что происшедшее.

Аномальность этого матча стала понятна еще на первых минутах. Такого преимущества одной команды над другой, как в первые полчаса игры, я еще в этом сезоне РПЛ не видел. К исходу этих 30 минут счет уже должен был быть 5:0. И это речь только о явных голевых моментах — начиная со стартового промаха Хорхе Карраскаля, бившего безо всяких помех в пустой угол.

К исходу получаса было 9:1 по ударам (единственный у «барсов» пришелся метров на десять выше ворот), в створ — 4:0, но даже эти цифры не говорили ни о чем. Вратарь сочинцев Максим Рудаков творил что-то запредельное — как когда-то его однофамилец из киевского «Динамо» и сборной СССР Евгений. Но и не всегда в нем было дело — динамовцы, словно заколдованные, били с метра то в штангу, то мимо. Версий у болельщиков оставалось две — старик Хоттабыч и проклятье жены Севидова.

Когда преимущество бело-голубых сошло на нет, «Сочи» осмелел и закончиться, казалось, могло уже чем угодно, Тюкавин забил пяткой. В таком матче, наверное, открыть счет можно было только так. Вообще, Константин для меня — стопроцентный MVP этого чемпионата, чем бы он ни закончился. Единственный конкурент, и то не равный, учитывая еще и место в таблице, — Максим Глушенков из «Локомотива».

А дальше на поле началось какое-то безумие, описывать которое не представляется возможным. За то, как дважды отыгрывался «Сочи», хотелось пожелать Роберту Морено в следующем сезоне выиграть первую лигу и вернуться в РПЛ (для российского футбола было бы очень хорошо, чтобы этот испанский тренер в нем остался — он делает его лучше). За то, как «Динамо» дважды снова выходило вперед, хотелось пожелать Марцелу Личке выиграть первое золото клуба с 1976 года. В этих эпизодах бело-голубым возвращалось с горочкой за все их невезение начала матча.

Как Личка все перевернул после Йокановича

Всем, кто ноет по поводу неумения Лички ставить игру в обороне (что, похоже, действительно нельзя отрицать — как по «Оренбургу», так и по «Динамо»), предлагаю вспомнить Славишу Йокановича.

Его тоскливейший футбол и девятое место в итоговой таблице. «Динамо» уже сейчас набрало на пять очков больше. Помните такого? Или уже забыли, чему я бы не удивился?

Притом что тогда в «Динамо» был Арсен Захарян, который уже более полугода в Сан-Себастьяне. А нужность бело-голубым того же Хорхе Карраскаля, с облегчением проданного из ЦСКА, многими ставилась под большущий вопрос. В Бителло и Чавесе сомнений не было, но любому футболисту на чужом континенте требуется адаптация. Оба не только в России, но и в Европе меньше года.

Йоканович был всего лишь год назад. И с ним Личку надо сравнивать, потому что он — его предшественник.

Просто все очень быстро забывается, и люди начинают требовать от нового тренера в соответствии с той планкой, которую задает он сам.

Футбол Лички — это жизнь во всей полноте ее красок.

Надо его сравнивать — и он это сравнение выдерживает — также с Сандро Шварцем. Потому что у немца было больше чем полсезона-2020/21 после отставки Кирилла Новикова для разгона, и он закончил его седьмым. Решительного спроса с него за тот период не было, а в следующем сезоне он показал товар лицом. Но после 24 февраля 2022 года все изменилось, ушли второй тренер Андрей Воронин и группа ведущих игроков, сам Шварц хоть и доработал сезон, но был сам не свой — в общем, концовка не по вине Сандро получилась смазанной (в последнем туре, кстати, «Динамо» в матче за серебро дома было уничтожено как раз «Сочи» Владимира Федотова — 1:5), хотя его бронза чемпионата и финал Кубка — все равно достижения хорошие, и провожали его динамовские болельщики с большой теплотой.

Но у Лички, в отличие от Шварца, не было времени для разгона, результат надо было давать сразу. Он был вторым выбором после отказавшегося в последний момент Марко Николича, контракт заключил по схеме 1+1, и вторая единичка включается только в случае попадания в тройку призеров (что уже почти достигнуто). Команду ему пришлось строить на ходу после девятого места Йокановича, хотя спортивный блок «Динамо» сработал по новичкам отлично — правда, уже по ходу сезона. С учетом всех этих привходящих сам факт борьбы за золото и равенства в очках на вершине таблицы на сегодняшний день ничего, кроме уважения, вызывать не может. Никаких даже примерных гарантий такого турнирного местоположения, в отличие, допустим, от «Зенита», до сезона не было, и тем, кто это уже успел позабыть и воспринимает происходящее как должное, напоминаю.

Плюс к тому Личка стабильно дает зрелище. То есть то, что привлекает зрителей на трибуны, и, уверен, клуб это ценит. Понятно, что неумение удерживать победный счет положительных эмоций ни у кого вызывать не может, но этот счет еще нужно для начала создать. И, в конце концов, 14 матчей на данный момент «Динамо» выиграло. В том числе оба (плюс один кубковый) у «Зенита». При этом, правда, проиграло четыре «Спартаку». Но смотреть на эту команду, переживать за нее точно не скучно. И сам Личка вызывает у большинства людей только симпатии своей искренностью и общительностью.

А потому вопросов, должен ли он возглавлять «Динамо» и в следующем сезоне, по-моему, просто не может быть.

Владимир Слишкович. Фото ФК «Спартак»

Стартового состава Слишковича я не понял

На фоне всего этого светопреставления в Петровском парке первый тайм матча «Пари НН» — «Спартак» показался тотальной, усыпляющей скучищей. Слишком скучно стало даже Владимиру Слишковичу, который ближе к перерыву передвинул центрального защитника Павла Маслова в нападение. Вот бывает так, что при 84 процентах владения мячом красно-белые за первые 45 минут создали ноль голевых моментов.

Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич, возглавивший команду после шести поражений подряд и отставки Сергея Юрана, вернулся к базовым юрановским настройкам первой части чемпионата: сзади — на ноль, а впереди — как получится. Я, конечно, упрощаю, но акцент на оборону у той нижегородской команды был очевиден, и он приносил результат. Весной 2024-го тот прочный автобус куда-то угнали (в первую очередь из-за трехматчевой дисквалификации капитана Кирилла Гоцука и травмы опорника Майга, но не только), но на этот матч едва пришедшему Иличу каким-то образом удалось вернуть его на место.

Второй тайм был для нижегородцев гораздо сложнее. После выхода на замену Александра Соболева и Михаила Игнатова, а потом и Даниила Хлусевича (честно говоря, с учетом семи дней подготовки к следующему матчу стартового состава Слишковича я не понял) «Спартак» минут на 15 явно ожил, кое-что создал — но набравший за первый час уверенности Нижний бросался под каждый мяч, даже выбивал из пустых ворот. И дотерпел. Это очко в лютой борьбе, завязавшейся в нижней части таблицы, может оказаться если не решающим, то важнейшим. Там каждое сейчас на вес даже не золота, а платины.

«Спартак» со всеми своими итоговыми 85 процентами владения (число невероятное, но ни к чему в итоге не приведшее) и 13 угловыми, с которых команда в этом чемпионате не забила еще ни одного гола, почти обнулил шансы на бронзу. Семь очков отставания от триумвирата лидеров — и три тура до конца первенства.

Даже если красно-белые обыграют в следующем туре «Краснодар» (что при нынешнем состоянии «быков» вполне реально), при равенстве очков с ним у южной команды дома была победа 2:0, и, значит, надо это минимум компенсировать, а лучше — выигрывать в три мяча. Потому что следующие показатели пока тоже в пользу «Краснодара»: по победам 14-12 в пользу «быков» (тут еще можно сравняться), по разности мячей — «плюс 15» против «плюс 6». Тут почти нереально.

«Спартаку» сейчас необходимо, ни в коем случае не бросая весла в чемпионате, через него готовиться к финалу Пути регионов 14 мая в Калининграде. У «Балтики» в голове — еще и борьба за выживание, в которой другие команды энергично набирают очки (уже в этом туре выиграли «Ахмат» и «Оренбург», «Пари НН» сыграл вничью, а самим калининградцам сегодня играть ключевой матч в Екатеринбурге), и Сергею Игнашевичу не до концентрации на одном Кубке. Но если «Балтика», играя полурезервным составом на выезде, смогла обыграть «Ростов», перед которым в чемпионате уже не стоит никаких внятных целей, то дома со «Спартаком» и уж явно основой более чем может это повторить.

Слишкович нравится мне способностью легко менять состав и схемы — скамейка у него явно не отделена от основы, и чего у его версии красно-белых точно нет, так это предсказуемости для соперников. Но в Нижнем, такое впечатление, он сделал это с явным перебором, и план не сработал. Сам босниец признал справедливость ничьей, что делает ему честь. А другой его тезис — что во втором тайме сопернику вообще неинтересны были чужие ворота — тоже вряд ли можно подвергнуть сомнению, но ведь сам Слишкович подчеркнул, что может коллегу и его игроков после шести поражений понять.

Команда, которая всерьез на что-то претендует, таких соперников с их низким блоком и дикой самоотдачей все равно должна обыгрывать. «Спартак» по второму тайму мог это сделать, по первому — нет. В итоге — не вышло.