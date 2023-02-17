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Сегодня, 11:20
Лига 1: «ПСЖ» — «Лилль», «Брест» — «Монако» и другие матчи 24-го тура
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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abushkin
@abushkin2
sports_backstage2
Футболисты «ПСЖ».
Фото Reuters
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Дзен
24-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 24-й тур
17 февр, 23:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Лион
Франция. Лига 1. 24-й тур
18 февр, 19:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Реймс
Франция. Лига 1. 24-й тур
18 февр, 23:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
Анже
Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 15:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Лилль
Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 17:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Монако
Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 17:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Аяччо
Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 17:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 17:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
Монпелье
Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 19:05. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
Нант
Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 22:45. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Марсель
Источник:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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