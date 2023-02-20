Неймар выложил фото лодыжки: «Снова и снова»

Неймар выложил в соцсети фотографию своей ноги после травмы

Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в соцсети фотографию своей ноги после травмы, которую он получил в матче против «Лилля» (4:3) в 24-м туре чемпионата Франции.

После игры стало известно, что форварду диагностировали растяжение связок.

«Снова и снова», — подписал фото бразилец.

Неймар. Фото Соцсети

Ранее форвард уже получал такую же травму на ЧМ-2022.

Неймар пройдет повторное медицинское обследование через 48 часов.

Как сообщает Le Parisien, 31-летний форвард может пропустить до трех недель. Отмечается, что Неймар вряд ли сыграет за «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» 8 марта.