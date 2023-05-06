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Франция
Сегодня, 16:30
Лига 1: «Анже» — «Монако», «Труа» — «ПСЖ» и другие матчи 34-го тура
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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abushkin
@abushkin2
sports_backstage2
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Дзен
34-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 34-й тур
06 мая, 18:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Ренн
Франция. Лига 1. 34-й тур
06 мая, 20:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Лилль
Франция. Лига 1. 34-й тур
06 мая, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
Марсель
Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 14:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Монако
Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 16:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
Тулуза
Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 16:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 16:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Брест
Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 16:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Страсбур
Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 18:05. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Монпелье
Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 21:45. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
ПСЖ
Источник:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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