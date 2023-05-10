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Сегодня, 18:43

Черчесов — о Головине: «Если ему менять «Монако», то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош»

Алина Савинова
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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о будущем российского хавбека Александра Головина в «Монако».

«Не пора ли Головину уходить? Все зависит от его ощущений. Главное, как он чувствует ситуацию. Если у него нет позыва уходить из «Монако», то ему стоит оставаться там, где его ценят, где у него все получается. А если что-то менять, то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош» (улыбается)», — приводит «Чемпионат» слова Черчесова.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 31 матч в чемпионате Франции, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5097979-cherchesov-esli-golovinu-menyat-monako-to-na-chto-to-stoyaschee-naprimer-na-ferencvarosh.html
Александр Головин
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Монако
ФК Ференцварош
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