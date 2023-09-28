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Сегодня, 07:04

Дюгарри: «Назначение Гаттузо встряхнет игроком «Марселя»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри оценил назначение Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера «Марселя».

«Это парень, совместимый с клубом. У него есть критерии, которых хотят видеть болельщики. Не могу дождаться, когда смогу присутствовать на следующей встрече болельщиков с Гаттузо. Думаю, что Пабло Лонгория понимал, что такой тренер, как его друг Марселино, похожий на кран с теплой водой, не годится для «Марселя». Эта перестановка принесет пользу многим игрокам. Сегодня есть игроки, которые совсем не на своем уровне и которые еще не поняли, что такое «Марсель». Есть хорошие футболисты, но они совсем верно мыслят. Некоторых из них назначение Гаттузо встряхнет», — приводит RMC слова Дюгарри.

На данный момент «Марсель» идет на 8-м месте в турнирной таблице лиги 1. Команда набрала 9 очков за 6 туров.

Дженнаро Гаттузо. Гаттузо стал новым главным тренером «Марселя»
Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Марсель
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