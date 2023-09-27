Гаттузо стал новым главным тренером «Марселя»

«Марсель» объявил о назначении итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо новым главным тренером команды.

До этого французский клуб возглавлял Марселино Тораль. О его отставке было объявлено 20 сентября.

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что соглашение Гаттузо с провансальским клубом будет рассчитано до 2025 года.

Последним клубом Гаттузо была «Валенсия», в которой он работал с июля 2022 по январь 2023 года.

На данный момент «Марсель» идет на 8-й позиции в турнирной таблице лиги 1. Команда набрала 9 очков за 6 туров.