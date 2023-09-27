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Сегодня, 20:43

Гаттузо стал новым главным тренером «Марселя»

Алина Савинова
Дженнаро Гаттузо.
Фото Global Look Press
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«Марсель» объявил о назначении итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо новым главным тренером команды.

До этого французский клуб возглавлял Марселино Тораль. О его отставке было объявлено 20 сентября.

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что соглашение Гаттузо с провансальским клубом будет рассчитано до 2025 года.

Последним клубом Гаттузо была «Валенсия», в которой он работал с июля 2022 по январь 2023 года.

На данный момент «Марсель» идет на 8-й позиции в турнирной таблице лиги 1. Команда набрала 9 очков за 6 туров.

Источник: https://www.om.fr/fr/actualites/4808/club/79916-gennaro-gattuso-nouvel-entraineur-de-lom
Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Марсель
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