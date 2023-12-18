Энрике — о ничьей с «Лиллем»: «Я расстроен. «ПСЖ» провел хорошие 80 минут»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги 16-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (1:1). Парижане пропустили гол на 94-й минуте.

«Я расстроен. Мы провели хорошие 80 минут в матче с хорошей командой. Команда играла хорошо, но в конце встречи потеряла контроль. Мы попробовали что-то, чтобы лучше владеть ситуацией, и делали это в течение 80 минут, все было хорошо под контролем. Мне приходится пересматривать последние минуты, но это правда, было неприятно», — приводит слова Энрике Footmercato.

После этого матча «ПСЖ» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущую на второй строчке «Ниццу» на 5 очков. «Лилль» с 28 очками — на четвертом месте.