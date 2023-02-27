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Франция

Сегодня, 21:37

Французский журналист не считает Головина легендой «Монако»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Французский журналист Орельян Маседо, работающий в издании «Footmercato», прокомментировал информацию о том, что Александр Головин продлил контракт с «Монако».

«Это хорошая новость, потому что оставался год до конца его контракта. Поэтому у «Монако» был выбор: либо продавать его в более крупный клуб, либо оставлять. А для этого нужно было продлить контракт. Учитывая хороший сезон футболиста, это отличное решение. Отсутствие фиксированной суммы отступных? «Монако» — это клуб, который открыт для продажи игроков, поэтому если будет большое предложение и Головин захочет уйти, дверь не будет закрыта. Вообще думаю, что сейчас самое подходящее время для следующего шага. Но все зависит от предложений. Нет никакого смысла уезжать из «Монако» в команду второй восьмерки в Англии. Если только важны финансы. Я видел слухи о Дортмунде, это уже интересная история. Думаю, что с учетом его качеств он может адаптироваться ко всем чемпионатам. Но нужен клуб, который солиднее, чем «Монако». Головин — легенда «Монако»? Нет, это не то слово. Он стал эталоном для клуба в последние годы. Но чтобы называться легендой, нужно проявлять себя в Лиге чемпионов. Головин — просто хороший игрок «Монако» на данный период времени», — приводит слова Маседо «РБ Спорт».

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, шесть мячей и семь результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/frantsuzskij-zhurnalist-golovin-ne-legenda-monako-sejchas-luchshee-vremya-chtoby-ujti/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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