Дешам о Льорисе: «Желаю всем тренерам иметь таких игроков, как он»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение голкипер Уго Льориса завершить карьеру в национальной команде.

«Уго решил уйти, пока он еще находится на пике своей формы. Несколько дней назад он поделился со мной своими мыслями и решением. Мы должны уважать его. И я хочу поприветствовать его выдающуюся карьеру.

Помимо всех рекордов, помимо важной роли, которую он сыграл в наших величайших завоеваниях, на чемпионате мира 2018 года, в Лиге наций 2021 года... Уго — замечательная личность. Он был капитаном, когда я стал тренером в 2012 году, я сохранил для него повязку и ни разу не пожалел об этом, даже наоборот. Для меня было удовольствием и честью быть его тренером. Желаю всем тренерам иметь таких игроков, как он», — приводит слова Дешама L'Equipe.