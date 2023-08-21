Гол Кузяева вошел в пятерку лучших во 2-м туре чемпионата Франции

Пресс-служба лиги 1 опубликовала пятерку лучших голов 2-го тура сезона-2023/24.

В список попал гол полузащитника «Гавра» Далера Кузяева в игре с «Брестом» (2:1). Этот мяч стал для 30-летнего россиянина первым за французскую команду.

Также в список авторов лучших голов 2-го тура попали Муса Аль-Тамари («Монпелье»), Адам Унас («Лилль»), Ромен Дель Кастильо («Брест») и Дейвер Мачадо («Ланс»).

Далер Кузяев перешел в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года, до этого он на протяжении 6 лет выступал за «Зенит».

В 3-м туре чемпионата Франции-2023/24 «Гавр» сыграет против «Ренна» в гостях. Матч состоится 27 августа и начнется в 14.00 (мск).