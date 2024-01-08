Головин вошел в число номинантов в сборную 2023 года в EA Sports FC 24

Сегодня, 16:03
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал кандидатом на попадание в символическую сборную 2023 года в симуляторе EA Sports FC 24, сообщается на сайте игры.
Голосование началось 8 января, среди номинантов 85 футболистов, в том числе 28 полузащитников.
В этом сезоне лиги 1 Головин семь раз становился лучшим игроком матча, забил пять голов и сделал две результативные передачи в 15 играх.
Ранее полузащитник вошел в сборную лучших игроков лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe. 4 января в «Монако» рассказали о состоянии Головина после отпуска.
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает Головина лучшим российским футболистом в 2023 году.