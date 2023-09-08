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Головин: «Сейчас я счастлив в «Монако». Не жду предложений, доволен тем, где нахожусь»

Головин заявил, что не рассматривает возможность ухода из «Монако»
Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Александр Головин (справа).
Фото AFP
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин заявил, что в данный момент не планирует менять клуб.

— Были слухи об интересе «Боруссии» к вам. Рассматриваете варианты перехода в другие европейские клубы?

— Был интерес, но конкретного предложения не было. На данный момент я счастлив в «Монако». Не жду предложений, доволен тем, где я нахожусь.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. За все время в клубе футболист забил 26 голов и сделал 33 результативные передачи в 180 матчах.

Контракт 27-летнего россиянина с монегасками действует до конца июня 2026 года.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
17.09 00:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 00:00
Ренн – Лилль
 - : -
17.09 00:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
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