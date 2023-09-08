Головин: «Сейчас я счастлив в «Монако». Не жду предложений, доволен тем, где нахожусь»

Головин заявил, что не рассматривает возможность ухода из «Монако»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин заявил, что в данный момент не планирует менять клуб.

— Были слухи об интересе «Боруссии» к вам. Рассматриваете варианты перехода в другие европейские клубы?

— Был интерес, но конкретного предложения не было. На данный момент я счастлив в «Монако». Не жду предложений, доволен тем, где я нахожусь.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. За все время в клубе футболист забил 26 голов и сделал 33 результативные передачи в 180 матчах.

Контракт 27-летнего россиянина с монегасками действует до конца июня 2026 года.