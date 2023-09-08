Жиру покинет расположение сборной Франции из-за травмы лодыжки

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру покинет расположение команды и вернется в «Милан» из-за травмы левой лодыжки, полученной в матче отборочного турнира Евро-2024 с Ирландией (2:0).

36-летний Жиру был заменен на 26-й минуте игры, вместо него вышел Маркус Тюрам.

Как сообщает L'Equipe, обследование не выявило у игрока ничего серьезного, но в целях предосторожности Жиру покинет сборную. В связи с этим он не сыграет в товарищеском матче с Германией, который состоится 12 сентября.