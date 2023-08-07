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Франция

7 августа, 23:37

Рамуш: «Я очень горд и счастлив перейти в «ПСЖ»

Рамуш высказался о переходе в «ПСЖ»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Португалии Гонсалу Рамуш высказался о переходе во французский клуб.

«Я очень горд и счастлив перейти в «ПСЖ». «ПСЖ» — один из самых больших клубов в мире с одним из лучших составов», — приводит слова Рамуша пресс-служба «ПСЖ».

7 августа «ПСЖ» арендовал 22-летнего Рамуша у «Бенфики» на один сезон, после этого французы смогут выкупить контракт форварда за 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний португалец забил 27 мячей и отдал 12 голевых передач в 47 матчах за лиссабонцев во всех турнирах.

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Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/goncalo-ramos-est-parisien-psg-mercato-2324-equipe-premiere
Футбол
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Гонсалу Рамуш
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