Гришин считает, что Головин выделяется на фоне Алексея Миранчука

Сегодня, 21:04
Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин отреагировал на признание хавбека «Монако» Александра Головина самым дорогим футболистом России по версии портала Transfermarkt.
«Спорить ни с кем не стоит: Головин — самый лучший из российских футболистов. Он практически постоянно играет за «Монако». Наверное, он так и ценится. По большому счету за границей играет он и Миранчук. Конечно, Головин на его фоне выделяется своим мастерством и игровым мышлением. Саша играет в хорошем клубе. Семь голов — это не передел. Игрок, играющий в атакующей линии, должен забивать за сезон минимум 10-12 голов. Если Саша будет чаще играть в составе и по 90 минут, то он будет забивать больше», — приводит Sport24 слова Гришина.
По обновленным данным, стоимость 26-летнего Головина составляет 25 миллионов евро. Второе-третье места в рейтинге поделили полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 миллионов евро).
В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 40 матчей, в которых отметился 7 забитыми голами и 8 результативными передачами.