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Сегодня, 04:38

Хюттер: «После поражения от «ПСЖ» сказал игрокам, что горжусь ими»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер перед матчем 14-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» вспомнил про поражение от «ПСЖ» в прошлые выходные.

«Мы начали новую неделю и очень хорошо проанализировали нашу встречу с «ПСЖ». Я доволен нашей игрой, мы не прятались и показали отличный футбол. Но индивидуальных ошибок все равно было много, что против таких команд недопустимо. Мы будем усердно работать, чтобы это исправить. Я не хочу давить на своих игроков. Наоборот, я хочу ежедневно защищать их, я уделяю им внимание. После поражения от «ПСЖ» я сказал им, что горжусь ими, потому что они ни разу не сдались на протяжении всего матча», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Монако» — «Монпелье» состоится в воскресенье, 3 декабря. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
Ади Хюттер
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