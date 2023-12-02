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Головин: «Я стал больше работать над собой, чтобы максимально сократить риск повреждений»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как ему удалось избавиться от травм.

«Последние полтора года я упорно работал над тем, чтобы свести к минимуму количество травм и максимально уберечь себя от мышечных повреждений, которые преследовали меня в прошлом. В этом сезоне я продолжил двигаться в том же направлении. Мы провели качественную предсезонную подготовку, что также положительно повлияло на мою текущую форму.

Я всегда стараюсь держать себя в форме, чтобы хорошо выступать на поле. Честно говоря, в личной жизни у меня мало что изменилось, потому что я и так всегда был сосредоточен на футболе. Повторюсь, я стал больше работать над собой, чтобы максимально сократить риск повреждений», — цитирует пресс-служба клуба Головина.

В этом сезоне 27-летний россиянин провел за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Болельщики его трижды признавали лучшим игроком месяца.

 
Александр Головин. Головин в третий раз подряд признан игроком месяца в «Монако»
Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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