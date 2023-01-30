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Кавазашвили отреагировал на извинения Малиновского за объятия с Головиным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал решение украинского футболиста Руслана Малиновского извиниться за объятья с россиянином Александром Головиным.

«Когда в спорте преобладает политический шантаж, это ужасно. Вы же знаете, что из-за футбола останавливались войны? Спорт должен сближать людей, а не создавать конфликты. Малиновский и Головин обнялись, и никто на это не обратил внимание. А уже потом кто-то это разглядел и надавил. Это что ж такое? Почему украинские националисты создают ажиотаж вокруг человеческих отношений?» — приводит слова Кавазашвили «КП Спорт».

После завершения матча 20-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» (1:1) Головин обнялся с Малиновским. 30 января Малиновский в социальных сетях извинился за этот поступок.

Александр Головин
Руслан Малиновский
Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
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