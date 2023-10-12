Кузяев заявил, что хорошо справляется с одиночеством во Франции

Сегодня, 17:39
Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев заявил, что хорошо переносит одиночество во Франции
«Совершенно не тяжело. Все-таки мне уже не 17-18, а 30 лет. Да и нет времени скучать. Тренировки, изучение языка. Я даже вижу большой плюс в том, что нахожусь один — есть возможность сконцентрироваться на себе и посвятить больше времени саморазвитию», — цитирует Кузяева «Чемпионат».
Он рассказал, что изучает языки и занимается с преподавателями. Он также отметил, что смотрит российские и европейские матчи, отдельно подчеркнув инетерс к играм «Зенита».
Кузяев подписал контракт с «Гавром» в июле этого года. 30-летний футболист провел 8 матчей в лиге 1, отличившись 2 голами. Ранее он выступал за «Зенит».