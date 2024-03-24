Лепехин: «Головин, Миранчук и Захарян хорошо себя проявляют в топ-чемпионатах, это факт»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о российских футболистах, выступающих в европейских клубах.

«Сложно назвать кого-то одного, кто бы считался лучшим. Поймите, если российский футболист смог перейти в сильный европейский клуб, то в тот момент на него действительно рассчитывали. Просто так туда не переходят. Головин, Миранчук и Захарян хорошо себя проявляют в топ-чемпионатах, это факт. Кто-то уже сумел зарекомендовать себя, а у кого-то все впереди», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

На данный момент в топ-5 лигах Европы выступают 4 россиянина — Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).