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Франция

24 марта, 16:05

Лепехин: «Головин, Миранчук и Захарян хорошо себя проявляют в топ-чемпионатах, это факт»

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Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о российских футболистах, выступающих в европейских клубах.

«Сложно назвать кого-то одного, кто бы считался лучшим. Поймите, если российский футболист смог перейти в сильный европейский клуб, то в тот момент на него действительно рассчитывали. Просто так туда не переходят. Головин, Миранчук и Захарян хорошо себя проявляют в топ-чемпионатах, это факт. Кто-то уже сумел зарекомендовать себя, а у кого-то все впереди»,  цитирует Лепехина «РБ Спорт».

На данный момент в топ-5 лигах Европы выступают 4 россиянина — Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Источник: «РБ Спорт»
Александр Головин
Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Константин Лепехин
ФК Аталанта
ФК Монако
ФК Реал Сосьедад
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