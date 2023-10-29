«Монако» на выезде проиграл «Лиллю», Головин отыграл весь матч

«Монако» в гостях уступил «Лиллю» в матче 10-го тура французской лиги 1 — 0:2.

Победу хозяевам принесли голы Ивана Кавалейру (32-я минута) и Бафоде Диаките (42-я).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч.

«Лилль» с 18 очками поднялся на четвертое место в лиге 1. «Монако» (20) опустился на третью строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче «Гавр» на выезде сыграл вничью с «Метцем» — 0:0. Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

В другом матче «Монпелье» дома разгромил «Тулузу» — 3:0. Дублем отметился Акор Адамс (13-я и 72-я минуты). Еще один гол на 63-й минуте забил Халил Файад.