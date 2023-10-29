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Франция

Сегодня, 18:55

«Монако» на выезде проиграл «Лиллю», Головин отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Лилль» — «Монако».
Фото AFP
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«Монако» в гостях уступил «Лиллю» в матче 10-го тура французской лиги 1 — 0:2.

Победу хозяевам принесли голы Ивана Кавалейру (32-я минута) и Бафоде Диаките (42-я).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч.

«Лилль» с 18 очками поднялся на четвертое место в лиге 1. «Монако» (20) опустился на третью строчку в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 10-й тур
29 окт, 17:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:0
Монако

В параллельном матче «Гавр» на выезде сыграл вничью с «Метцем» — 0:0. Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

Франция. Лига 1. 10-й тур
29 окт, 17:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
0:0
Гавр

В другом матче «Монпелье» дома разгромил «Тулузу» — 3:0. Дублем отметился Акор Адамс (13-я и 72-я минуты). Еще один гол на 63-й минуте забил Халил Файад.

Франция. Лига 1. 10-й тур
29 окт, 17:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
3:0
Тулуза
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Александр Головин
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Лилль
ФК Метц
ФК Монако
ФК Монпелье
ФК Тулуза
0
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