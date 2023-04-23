«Марсель» на выезде обыграл «Лион»

«Марсель» на выезде обыграл «Лион» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Счет открыл полузащитник гостей Дженгиз Ундер на 44-й минуте встречи. На 68-й минуте нападающий хозяев Александр Ляказетт сравнял счет. На 90+3-й минуте защитник «Лиона» Мало Густо забил гол в свои ворота.

«Марсель» набрал 67 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лион» располагается на 7-й строчке — 50 очков.

В следующем туре «Марсель» сыграет с «Осером» 30 апреля. «Лион» встретится со «Страсбуром» 28 апреля.