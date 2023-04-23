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Франция

23 апреля, 23:41

«Марсель» на выезде обыграл «Лион»

Мария Гусева
«Лион» — «Марсель».
Фото AFP
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«Марсель» на выезде обыграл «Лион» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Счет открыл полузащитник гостей Дженгиз Ундер на 44-й минуте встречи. На 68-й минуте нападающий хозяев Александр Ляказетт сравнял счет. На 90+3-й минуте защитник «Лиона» Мало Густо забил гол в свои ворота.

«Марсель» набрал 67 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лион» располагается на 7-й строчке — 50 очков.

В следующем туре «Марсель» сыграет с «Осером» 30 апреля. «Лион» встретится со «Страсбуром» 28 апреля.

Франция. Лига 1. 32-й тур
23 апр, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:2
Марсель

Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
0
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