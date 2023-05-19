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Франция

19 мая, 23:49

«Лион» обыграл «Монако» в лиге 1, Головина заменили на 71-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Головин (слева) в матче «Лион» — «Монако».
Фото AFP
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«Лион» на своем поле одержал победу над «Монако» в 36-м туре чемпионата Франции — 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Александра Ляказетта, Максенса Какере и Райана Шерки. Единственный мяч «Монако» забил Виссам Бен Йеддер, реализовавший пенальти.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и получил желтую карточку на 31-й минуте. 26-летнего полузащитника заменили на 71-й минуте.

«Монако» с 65 очками занимает четвертое место в лиге 1. «Лион» с 59 баллами идет на седьмой строчке в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 36-й тур
19 мая, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
3:1
Монако
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
Александр Головин
Футбол
ФК Лион
ФК Монако
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