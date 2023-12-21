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Франция

Сегодня, 01:24

«Лион» обыграл «Нант» и покинул зону вылета

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лион» переиграл «Нант» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Парк ОЛ» в Лионе.

Единственный гол забил нападающий Александр Ляказетт на 49-й минуте. Экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен, выступающий за «ткачей», получил красную карточку на 84-й минуте. Благодаря победе «Лион» покинул зону вылета.

Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:0
Нант

В других встречах «Брест» разгромил «Лорьян» (4:0), «Клермон» дома проиграл «Ренну» (1:3), «Монпелье» и «Марсель» сыграли вничью (1:1), «Ницца» переиграла «Ланс» (2:0), а «Страсбур» победил «Лилль» (2:1).

Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
4:0
Лорьян
Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
1:3
Ренн
Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
1:1
Марсель
Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
2:0
Ланс
Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:1
Лилль

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/
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